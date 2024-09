Illa demana "un debat serè" sobre immigració davant de l'arribada de 200 migrants a Tossa (Girona)

Defensa que tenen dret d'asil i que "són persones humanes, no mercaderies"



BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a mantenir "un debat serè" sobre immigració, després que aquest dilluns s'hagi sabut que aquesta setmana arribaran temporalment a Tossa de Mar (Girona) uns 200 migrants sol·licitants d'asil, i ha recordat que són persones amb drets i deures.

Ho ha dit aquest dilluns a la nit en una entrevista de 3Cat recollida per Europa Press i en què ha recordat que els 200 migrants que arribaran entre aquest dimarts i dimecres seran a Tossa "entre dues setmanes i un mes, fins que se'ls trobi un lloc on puguin passar més temps".

"NO ÉS UN RISC"

Preguntat per les paraules de l'alcalde, Martí Pujals, que ha titllat de desproporcionada la xifra de 200 migrants en relació als habitants del municipi, Illa ha instat a un debat serè i ha afegit que acollir aquestes persones "no només no és un risc, sinó que enriqueix".

En aquest sentit, ha criticat "certs discursos en matèria d'immigració" --ha negat que aquesta crítica es dirigeixi a l'alcalde de Tossa--, i ha recordat que les persones migrants tenen dret d'asil.

POLÍTIQUES A NIVELL EUROPEU

"Tots coneixem persones que cuiden els nostres avis, que fan treballs que la gent d'aquí no vol fer, i s'ha de poder posar el tema sobre la taula. Són persones humanes, no mercaderies", ha insistit.

El president ha demanat que les polítiques migratòries es dissenyin a nivell europeu, i ha tornat a remarcar la importància que no hi hagi "discursos fora de lloc" sobre immigració.