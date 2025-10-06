Illa demana confiança i col·laboració en matèria d'habitatge però assegura que no farà "màgia"

Afirma que el problema habitacional "requereix un temps perquè es puguin veure els resultats"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat tenir confiança en les institucions i la col·laboració del sector en matèria d'habitatge, tot i que ha assegurat que no pot fer màgia: "El que no faré serà fer màgia, ni vendre duros a quatre pessetes".
"És un problema que requereix un temps perquè es puguin veure els resultats", ha dit aquest dilluns en una jornada sobre habitatge organitzada per 'eldiario.es', a la qual també han assistit la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Illa ha assegurat que l'habitatge és la política que "més afecta les desigualtats en aquest moment" a Catalunya i ha expressat que, a parer seu, el diagnòstic és clar, per la qual cosa ara es tracta de desplegar polítiques que intentin donar solucions, amb el focus posat en la construcció d'habitatges.
Segons ell, hi ha estudis que xifren el dèficit d'habitatge a Catalunya en uns 150.000, per la qual cosa ha assegurat que "falten molts habitatges a Catalunya" i ha explicat que el Govern està centrat a augmentar l'habitatge disponible, sempre, ha dit, amb respecte als criteris mediambientals i de sostenibilitat.
L'HABITATGE COM UN DRET
Ha afirmat que el Govern també ha pres algunes mesures per "agilitzar les tramitacions urbanístiques", tot i que ha considerat que encara hi ha recorregut de millora, sense renunciar a les noves tècniques d'industrialització de la construcció, que no tenen per què anar en detriment de la qualitat dels habitatges.
Illa també ha assenyalat l'esforç del Govern en la rehabilitació d'habitatges en males condicions i ha assegurat que això passa per la llei de barris: "Si estan buits els habitatges, normalment és perquè no tenen les condicions adequades".
A més a més, ha destacat la importància de potenciar l'habitatge com un dret dels ciutadans sobre l'habitatge vist com un "actiu financer o negoci, per dir-ho amb paraules senzilles".
En aquest sentit, ha defensat les intervencions del mercat, com la que es va produir durant la pandèmia i del mercat energètic, ja que a parer seu de vegades tenen efectes secundaris, però són habituals: "I més que n'hi haurà en els temps que venen".