Illa demana compromís social per "acollir i integrar" les persones migrants a Catalunya

Defensa que "enriqueix" la identitat

GIRONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dissabte el compromís de la ciutadania per "acollir i integrar" les persones migrants a Catalunya, i proporcionar-los les eines necessàries per fer-ho possible.

"No només no posa en risc la nostra identitat, sinó que l'enriqueix", ha defensat en l'acte d'inauguració de la seu de l'Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, Noima, a Olot (Girona), al costat de la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó.

En aquest sentit, ha reivindicat el compromís polític, educatiu, social, empresarial i sindical amb aquest projecte per part de l'administració i entitats, a més de la seva "actitud de constància", ja que la iniciativa va començar el 2018 i ha acabat el 2024.

"És responsabilitat de tots, amb compromís, amb paciència i tenacitat, saber acollir, saber integrar, per enriquir-nos tots", ha remarcat.

"EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA"

Així mateix, ha afirmat que un dels objectius del Govern és l'"excel·lència educativa" i explorar com es poden millorar les coses en matèria d'educació.

"No funciona un sistema educatiu si no s'ocupa de tothom i no és capaç de donar resposta a tothom", ha afegit, alhora que ha incidit en, textualment, no deixar ningú enrere, la qual cosa al seu parer és un termòmetre moral de com es fan les coses com a societat.