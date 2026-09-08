Illa demana comparèixer davant el Parlament per informar sobre les proves PISA

LORENA SOPENA / Europa Press
BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va registrar dilluns una petició de compareixença davant el ple del Parlament per informar sobre les proves de l'informe PISA.
Ho va fer en una carta enviada al president del Parlament, Josep Rull, consultada per Europa Press, després de la crisi oberta al Departament d'Educació per l'error en la mostra que va deixar Catalunya fora dels resultats de l'informe PISA, que s'han conegut aquest dimarts.
Els partits de l'oposició, inclosos ERC i els Comuns, han criticat la gestió del Departament en l'execució dels exàmens i han exigit a Illa donar explicacions en seu parlamentària.
Segons han explicat fonts parlamentàries, es preveu que la Mesa i la Junta de Portaveus abordin dimecres aquesta qüestió i es fixi una data.
Les mateixes fonts han apuntat que la compareixença d'Illa es podria produir el pròxim 23 de setembre, abans del debat de política general (CPG), que se celebrarà entre el 29 de setembre i l'1 d'octubre i obrirà el nou període de sessions.