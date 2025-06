Illa demana "cap fred, més Europa i orgull" davant la reacció de Trump per la despesa en defensa

GIRONA 27 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest divendres "cap fred, més Europa i orgull" davant la reacció del president dels EUA, Donald Trump, a la posició d'Espanya sobre la despesa en defensa en la cimera de l'OTAN d'aquesta setmana a la Haia (Països Baixos).

Ho ha dit en un acte a la delegació de la Generalitat a Girona, on ha pronunciat la conferència 'Catalunya lidera' sobre el pla econòmic del Govern, en què ha destacat el paper del president del Govern central, Pedro Sánchez, per reafirmar el seu "compromís amb la seguretat", però alhora amb una societat cohesionada i l'estat del benestar.

Per Illa, Europa es troba en aquest moment davant dues amenaces externes (la guerra comercial i l'amenaça bèl·lica a Ucraïna), i ha sostingut que ni Espanya ni Catalunya escapen de l'"estratègia de confrontació sense límits que alguns estan aplicant".

També ha criticat la "frivolitat i lleugeresa" amb la qual es prenen algunes decisions molt transcendentals per part de dirigents de països que, segons ell, eren referents, en referència als EUA, i ha admès que el món dona motius aquests darrers dies per a l'angoixa.

No obstant això, ha demanat no caure en la desconfiança: "En aquest món tan canviant, també hi ha oportunitats que estic segur que tots plegats, si ens hi posem, sabrem aprofitar per millorar la nostra societat i fer-la més pròspera".