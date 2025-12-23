Illa demana "calma" als veïns de Badalona (Barcelona) davant la situació pels desallotjats del B9

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 23 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha cridat aquest dimarts a la "serenor i la calma" als veïns de Badalona (Barcelona) que estan en contra de reallotjar en equipaments de la ciutat els desallotjats de l'antic institut B9.
"La prioritat del Govern és resoldre la situació, i ho estem fent amb discreció i amb treball", ha dit Illa en una roda de premsa després de l'últim Consell Executiu d'aquest any, i ha agraït el paper de les entitats i de totes les persones que hi estan col·laborant.
Ha destacat que aquestes entitats i persones que ajuden "no fan entrevistes, treballen", en una al·lusió directa a l'alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, amb qui Illa ha assegurat que ha parlat.
GARANTIR LA CONVIVÈNCIA
"El que li havia de dir (a Albiol) l'hi he dit en privat", ha expressat el president, que ha afegit textualment que el Govern respecta i atén les resolucions judicials i ha fet el que havia de fer en aquest sentit.
Ha augurat que en les pròximes hores hi haurà "signes palpables" de millora de la situació, i ha afirmat que el Govern treballarà per garantir la convivència d'acord amb els valors humanistes que sustenten l'acció del seu executiu, segons ell.
"En situacions que no són senzilles insisteixo a cridar a la calma i a la serenor. Jo no perdré el cap. Potser hi ha gent que vol que els ciutadans perdin el cap, jo no", ha conclòs.