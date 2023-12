Illa demana a Aragonès deixar "en suspens" les mesures anunciades per Simó fins a reunir els grups

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que deixi "en suspens" les mesures educatives anunciades per la consellera d'Educació, Anna Simó, després dels resultats de l'informe PISA 2022, fins que se celebri la reunió amb els presidents dels grups parlamentaris que ha anunciat el mateix president.

En resposta a una intervenció d'Aragonès durant el ple del Parlament aquest dimecres abans de la sessió de control al Govern, el dirigent socialista ha assegurat que l'educació és un dels "fracassos més patents" de l'executiu català, i ha confirmat la seva assistència a la reunió convocada per Aragonès.

"No és, des del nostre punt de vista, una opció no fer res. Cal actuar sense precipitació, però cal actuar", ha reclamat Illa, que ha demanat al Govern que no faci més invents --textualment-- i ha subratllat que les grans transformacions s'han de fer gradualment.