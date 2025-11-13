Illa demana aplicar "amb celeritat" l'amnistia després de la resolució de l'advocat general del TJUE

BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha valorat positivament la resolució de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d'amnistia i demana que s'apliqui "amb celeritat i sense subterfugis" una llei que considera que és bona per a Catalunya i Espanya.
Ho ha dit aquest dijous en la clausura de la jornada 'Catalunya mira al cel' sobre les activitats per l'eclipsi solar que es produirà l'agost del 2026, que s'ha celebrat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, en què ha valorat que aquesta posició, tot i que no és una resolució ferma del TJUE, "és un pas significatiu" i que cal tenir prudència i esperar que es pronunciïn els jutges.
Creu que l'advocat general del TJUE marca amb aquesta posició un marc de discussió i que afirma que l'amnistia és conforme al dret europeu: "Estic content. Sempre vam confiar que seria així i demano que s'apliqui amb celeritat i sense subterfugis que és bona per a Catalunya i per a Espanya".