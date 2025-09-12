Illa demana ambició a la UE i anar "molt més allà" de les limitacions al comerç amb Israel

Defensa federalitzar la Unió tenint en compte que "la pluralitat i la diversitat no són una feblesa"
BARCELONA, 12 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat a la Unió Europea que tingui ambició i sigui decidida davant Israel per la guerra a Gaza, i ha considerat que ha d'anar molt més allà: "Limitar el comerç amb Israel hauria de ser un primer pas, però Europa ha d'anar molt més allà i exercir totes les mesures de pressió al seu abast"
Ho ha dit durant una conferència en anglès a l'Institut d'Estudis Polítics de París (Sciences Po) amb el títol 'Per una Europa federal que respecti els seus principis. La visió de Catalunya davant el nou ordre mundial', en la qual ha exposat la seva anàlisi del context internacional i ha respost a les preguntes dels estudiants.
Ha considerat positiu l'anunci de la presidenta de la Comissió Europea (CE), Ursula von der Leyen, de proposar una suspensió parcial de l'acord comercial UE-Israel, i ha demanat que Europa actuï "amb fermesa i d'acord amb els seus valors humans per aturar el genocidi a Gaza".
"Aplicar una doble vara és un dels errors més grans que podem cometre, perquè aleshores perdem la nostra autoritat moral i no honorem els nostres valors, els valors d'Europa", ha afegit.
EL PAPER D'ESPANYA
Illa s'ha mostrat "molt orgullós" del paper del Govern d'Espanya i, concretament, del seu president, Pedro Sánchez, en aquesta qüestió.
A més a més, ha assegurat que Sánchez ha estat "l'única veu" a l'OTAN que s'ha oposat a augmentar fins al 5% la despesa en polítiques de defensa per no posar en risc l'estat del benestar.
EUROPA FEDERAL
Sobre el paper de les regions a Europa, ha apostat per federalitzar la Unió i tenir en compte que "la pluralitat i la diversitat no són una feblesa, sinó una cosa t'enforteix", i ha considerat necessari enfortir el Comitè de les Regions.
Ha argumentat que això "no vol dir complicar la presa de decisions" ni ralentir la presa de decisions, sinó tenir en compte la diversitat, i ha defensat aprofundir la unió política de la UE, de la mateixa manera que es va fer amb la unió monetària.
"Estem disposats a coordinar regulacions? Crec que ho hauríem de fer. Estem disposats a ampliar el concepte de sobirania per avançar cap a la sobirania europea? Crec que ho hauríem de fer", ha valorat, cosa que també s'hauria de fer, ha dit, en àmbits com les infraestructures, la tecnologia, la defensa o la reducció de desigualtats.
VIATGE INSTITUCIONAL
La conferència d'Illa s'emmarca en el viatge del president aquest divendres a París amb l'objectiu de "reforçar la col·laboració" institucional i econòmica de Catalunya amb França, en què es reunirà a les 15.30 hores amb l'alcaldessa de la ciutat, Anne Hidalgo.
A les 18 hores intervindrà en l'acte de celebració de la Diada de Catalunya de la Delegació del Govern a França, i a les 19 hores mantindrà una trobada amb empresaris catalans a França i amb directius d'empreses franceses per abordar les relacions econòmiques i comercials amb França, "el principal soci comercial de Catalunya".