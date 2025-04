Illa demana als partits catalans la mateixa "coherència" del PSC per intervenir en l'economia

Defensa el pacte "d'esquerres" sobre el lloguer i el contrasta amb Junts

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dissabte als partits catalans la mateixa "coherència" que la del PSC per intervenir en l'economia sempre que calgui i no només quan convé per afavorir determinats objectius.

En el seu discurs davant del Consell Nacional del partit, el líder socialista ha defensat que el Govern prengui decisions valentes quan l'economia de mercat "té fallades de mercat", que obliguen les administracions públiques a intervenir.

Ha posat d'exemple que, davant dels aranzels dels Estats Units, el Pla Responem de la Generalitat ha mobilitzat 1.500 milions d'euros per preservar el teixit productiu.

Illa també ha destacat un altre exemple: l'acord "del bloc de 72 diputats i diputades d'esquerres del Parlament" sobre lloguers de temporada per corregir el que ha denominat 'punt de fugida' a Espanya sobre lloguers de temporada.

Ha concretat que és un acord "per corregir una votació de dretes al Congrés, on hi havia, un cop més, Junts per Catalunya, que en aquell moment no es va voler sumar a una renovació al conjunt d'Espanya que impedia això".

Ho ha dit en al·lusió al fet que el Govern ha acordat aquesta setmana amb PSC-Units, ERC, Comuns i CUP regular el lloguer de temporada, després de pactar tramitar el decret de mesures urgents d'habitatge com a projecte de llei.

INTERVENIR "NO NOMÉS QUAN CONVÉ"

Per això ha demanat coherència als partits catalans: "Alguns veuen molt clar" ser intervencionista al mercat davant dels aranzels dels Estats Units, mentre altres partits ho veuen clar per a polítiques d'habitatge.

Illa ha dit que el PSC defensa "intervenir sempre, no només quan convé a alguns: 'a', per protegir les empreses; 'b', per protegir els ciutadans".

Ha insistit que cal intervenir sempre si és en favor de tots els catalans: "Per això el PSC és el partit de tots".

També per això, ha demanat al PSC tres coses: atendre les seves responsabilitats institucionals ben diverses; anar "fent partit", no oblidant-ho davant d'aquestes responsabilitats institucionals, i sent un partit de diàleg intern però unit en les decisions que acabi prenent, i ser un partit obert a tothom.