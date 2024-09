Illa demana als grups parlamentaris una "actitud constructiva" per trobar punts en comú

Situa com a prioritat desmuntar "els discursos d'odi"



El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dijous als grups parlamentaris que tinguin una "actitud constructiva" per trobar punts en comú i, així, pensar primer en Catalunya i posar-la per davant.

Així s'ha expressat en una compareixença a petició pròpia davant el ple del Parlament per explicar la composició del nou Govern, en la qual ha destacat els acords d'investidura amb ERC i els Comuns malgrat pensar "diferent en moltes coses".

"Posem Catalunya per davant. Jo m'hi comprometo. Crec, sincerament i humilment, que amb la composició del Govern que avui us he presentat, ho demostro", ha afirmat Illa, que ha assenyalat que alguns consellers van --textualment-- més enllà de les fronteres ideològiques del PSC.

En aquest sentit, ha demanat consensos amplis i ha ofert la mà a tots els grups parlamentaris excepte a Vox i a Aliança Catalana, els quals ha assenyalat que "practiquen discursos d'odi".

"Serà una prioritat del meu govern desmuntar metòdicament, impecablement, pacientment, els discursos d'odi que no tenen cabuda en la societat catalana, ni en l'europea, ni en l'espanyola", ha sostingut.

El president ha explicat que l'objectiu del seu govern es basa en tres eixos: la institucionalitat i l'autogovern efectiu; els serveis públics, i una industrialització i generació de prosperitat verda d'acord amb criteris mediambientals.

També ha situat cinc prioritats per a la seva acció de govern: ambiental; social; econòmica; de reforma de l'administració pública i dels serveis públics i política.

PRESSUPOSTOS DEL 2025

Durant la seva compareixença, Illa s'ha referit als pressupostos de la Generalitat del 2025 i ha explicat que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ja n'ha iniciat el procés, que faran, ha dit, "de manera dialogada, escoltant, prioritzant els grups que han donat suport" a la investidura, és a dir, ERC i els Comuns.

"Sé que el meu govern s'haurà de guanyar aquest suport als pressupostos. El que sí reitero avui és la voluntat de fer-ho. I, per tant, desplegarem un procés de diàleg no exclusiu amb ells", ha assegurat.