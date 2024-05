Illa demana als altres grups que "es defineixin" i es mostra favorable a parlar

MADRID, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSC a presidir la Generalitat en les eleccions del 12 de maig, Salvador Illa, ha demanat aquest dimarts als altres grups parlamentaris que "es defineixin" i tinguin una "visió constructiva" quant als possibles pactes postelectorals. Així, s'ha mostrat favorable a "parlar amb tothom", a excepció de Vox i Aliança Catalana (AC), ja que no vol comptar amb els seus "discursos d'odi".

"Faré un pas endavant i demanaré a tothom que es defineixi. No vull comptar amb els discursos d'odi, ni d'Orriols --líder d'Aliança Catalana--, ni de Vox. Però, amb els altres grups, demano que es defineixin i els demanaria que tinguin una visió constructiva i que em deixin governar", ha assegurat el també exministre de Sanitat durant una entrevista a Onda Cero recollida per Europa Press.

D'aquesta manera, ha assegurat que buscarà els suports per "ser investit president i tenir una legislatura tan estable com sigui possible" i ha defensat que, "per sobre de tot, hi ha respectar la voluntat dels catalans". Tot això el predisposa a "parlar amb tots els grups polítics", exceptuant aquells que, segons ha dit, "practiquen discursos d'odi", en referència a Vox i Aliança Catalana.

Així, en vista de la possibilitat que no s'arribi a un acord capaç d'assolir la majoria absoluta al Parlament, Illa ha destacat que una "repetició electoral és, en cert sentit, una falta de respecte als ciutadans" i ha recordat que els socialistes han ofert suport al president de la Generalitat, Pere Aragonès, "quan els seus suports d'investidura han fracassat" en favor "dels interessos de Catalunya".

"Vull saber què faran, si continuaran bloquejant, si continuaran generant inestabilitat, o si respectaran el resultat, si és que es confirma el 12 de maig a les urnes la voluntat dels catalans que sí volen obrir un temps nou", ha afirmat el líder del PSC.

Així mateix, sobre una possible retorn de Puigdemont a Espanya abans que acabi la campanya electoral a mode de 'cop d'efecte', Illa ha mantingut que no creu en els cops d'efecte "els faci qui els faci" i ha defensat un "plantejament coherent i desenvolupat al llarg del temps".