Illa demana als 104 nous agents rurals col·laborar amb bombers i policies com a "servidors públics"

Destaca el paper que tindran per preservar el medi i afavorir el creixement de Catalunya

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als 104 nous agents rurals de la 12a promoció que col·laborin amb la resta de cossos de seguretat i d'emergències del territori perquè, malgrat portar un uniforme que els ofereix una identitat corporativa, són "servidors públics".

"En un uniforme de bomber, de mosso d'esquadra, de policia local, hi han de veure un company", ha manifestat Illa en el lliurament de diplomes del Curs de Formació Bàsica, que s'ha celebrat aquest divendres a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) amb la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; la directora de Protecció Civil, Marta Cassany, i la de l'ISPC, Marta Roca.

El president català ha incidit que els nous agents rurals "persegueixen la mateixa finalitat" que la resta de cossos, i ha afegit que amb el lliurament de la placa i el diploma, això els confereix una autoritat molt superior a la que té un ciutadà ordinari, segons ell.

"És una eina que tenen per estar al servei de les persones i de la seva missió. Són servidors públics i han de compartir el valor, però sobretot el bé comú i l'interès general", ha expressat Illa, que ha afegit que no es barallin amb la resta de cossos per si un tema li toca a un o a l'altre.

CURA DE L'ENTORN

D'altra banda, Illa ha indicat que Catalunya és un territori molt divers perquè compta amb mar, muntanya i molts boscos, per la qual cosa ha dit als nous agents que han de "tenir cura de l'entorn, del medi ambient i d'una riquesa que té Catalunya i que s'ha de preservar".

"Tenir cura del medi ambient és compatible perquè el país progressi. Es poden fer les dues coses i Catalunya les ha sabut fer", ha afegit el president, que ha posat en valor el paper que tindran per preservar el medi i afavorir que Catalunya pugui continuar creixent.

Finalment, Illa els ha desitjat sort i èxits en el nou període de pràctiques que duran a terme en els pròxims mesos, en què s'haurà de tenir precaució per a la prevenció d'incendis, ha conclòs.