Illa demana afrontar les necessitats de Catalunya sense culpabilizar "els qui són diferents"

GENERALITAT DE CATALUNYA - ARNAU CARBONELL
Recorda els morts en incendis: els bombers de Santa Susanna i Paüls i els veïns d'Agramunt
BARCELONA, 26 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres que la resposta a les necessitats i reptes de Catalunya "no és fer culpables les persones que menys tenen o els qui són diferents".
En el seu missatge nadalenc aquest divendres de Sant Esteve des de la Generalitat, ha promès una política útil i amb polítiques públiques responsables, amb solucions al servei "de totes les persones".
Ha instat a tenir en compte els valors humans, posant "humanitat" en l'estat del benestar per garantir una educació i una sanitat públiques per a tothom, garantir l'habitatge com un dret, oferir ajudes socials als qui més ho necessiten i assegurar la dignitat, la seguretat i la convivència a tots els barris.
"RES ÉS INEVITABLE"
"Catalans i catalanes, res està escrit. Res és inevitable", i ha constatat que Catalunya demostra al llarg de la Història que els reptes s'afronten amb acció col·lectiva i confiança.
Així, ha defensat invertir els recursos públics en l'interès general i les persones, i ha afegit: "També necessitem, és clar, l'empenta empresarial, el talent creatiu i científic, l'esperit emprenedor i la capacitat de treball".
Illa ha demanat una Catalunya unida, "amb sentiments predominants d'empatia, solidaritat i responsabilitat col·lectives", i ha afegit que s'ha demostrat la capacitat dels catalans per afrontar els incendis a la Noguera, la Segarra i l'Urgell, les inundacions a les Terres de l'Ebre i els brots de dermatosi nodular i de pesta porcina.
Aleshores ha tingut un record per a tots els morts enguany en general i, en particular, "un record molt sentit" per als bombers que van morir en acte de servei a Santa Susanna i Paüls i per als veïns d'Agramunt morts en els incendis.
"Ens hem de sentir orgullosos de la gran vàlua professional i humana dels nostres serveis d'emergència i seguretat", i ha citat Mossos, policies locals, Agents Rurals, bombers i sanitaris, a més dels professionals d'àmbits com el social, educatiu i cultural.
EL MODEL D'EUROPA "ESTÀ EN JOC"
També s'ha referit a Europa, que ha definit com l'espai de pertinença de Catalunya i tota Espanya i que viu un moment que qualifica de crucial més enllà de la política: "Està en joc el nostre model de vida, de convivència democràtica i de prosperitat compartida".
"Estan en joc valors que conformen els nostres fonaments", ha dit, i ha advertit que Europa serà allò que els europeus volen que sigui, al·legant que Europa comença a cada barri i cada poble.
"2025 ha estat un bon any per a Catalunya. Tenim, és clar, molta feina per fer", i creu que hi ha voluntat i compromís per fer-ho, i ha acabat el seu discurs felicitant els catalans pel nou any.