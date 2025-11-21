Illa demana afrontar el futur amb esperança malgrat la "por" i els riscos que ofereix

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest divendres afrontar amb esperança les oportunitats que ofereix el futur malgrat la "por" i riscos que pot generar.
Ho ha dit en un missatge de vídeo gravat que s'ha emès en el fòrum Metafuturo, organitzat per Atresmedia, en una jornada que ha obert el president del Grupo Planeta i Atresmedia, José Creuheras, i en la qual també ha intervingut la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque.
"Un futur, que com tot futur és incert, a alguns els provoca por i només veuen riscos, però un futur que també ens ofereix moltíssimes oportunitats i que nosaltres veiem amb esperança i confiança perquè, en moments difícils, hem aconseguit tots junts superar-los", ha destacat Illa.
Després de demanar disculpes per la seva absència en ser a Madrid, ha manifestat que Catalunya està compromesa amb el futur, amb la defensa de la pluralitat i la democràcia, amb la prosperitat compartida i amb la lluita contra el canvi climàtic.
També ha assegurat que Catalunya està compromesa amb l'humanisme tecnològic i amb els valors europeus: "Aquest espai compartit d'economies de mercat regulades que generen prosperitat, que ho fan en règims democràtics en règims de llibertat i amb un estat social, un estat de benestar que intenta no deixar ningú enrere", ha afegit.
Posteriorment, ha pres la paraula Paneque que ha reivindicat el valor de l'honestedat en política i en el context actual.
HONESTEDAT
En la seva opinió, la política que es basa en l'honestedat és la que fomenta el diàleg i el respecte, i considera que això permet la crítica i la reflexió: "Sense aquesta columna vertebral, la democràcia se sosté sobre un terreny inestable", ha alertat la consellera.
"I malauradament, avui estem en una societat en què les mentides, amb una velocitat i una capacitat de penetració impensables fa tan sols uns anys, es dispersen, de fet, més ràpid fins i tot que la pròpia veritat", ha afegit.
Per Paneque, no es pot oblidar la vocació de servei públic que té la política davant sistemes com les dictadures i altres escenaris incerts.
Després d'erigir l'honestedat com un pilar de l'estat democràtic i un component inseparable del dret a la informació i del dret a expressar-se en llibertat, Paneque ha destacat el paper fonamental que poden tenir els mitjans de comunicació.
A més, ha recordat que aquest divendres fa 25 anys de l'assassinat de l'exministre Ernest Lluch, que ha definit com una persona "de conviccions molt profundes i un defensor incansable de la llibertat. una llibertat entesa com la base del progrés individual i col·lectiu".
CREUHERAS
A l'inici de l'acte, Creuheras ha assegurat que parlar de futur xoca amb la realitat actual perquè "hi ha una immediatesa en tot".
"La realitat ens exigeix respostes molt ràpides i una contínua adaptació als temps. No tenim gaire temps per pensar. Sembla que el temps es comprimeix i que tot passarà demà. No és que ho sembli, és que passa", ha remarcat.
Segons Creuheras, la velocitat marca les vides de les persones, i en conseqüència la seva manera de pensar i actuar, per la qual cosa defensa que "és bo parar un moment" per reflexionar sobre el que està passant.