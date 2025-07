Illa demana actuar davant el "menor risc" de vulneració dels drets democràtics a Catalunya

Presideix un acte de reconeixement als presos de la dictadura franquista

BARCELONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a la ciutadania i als responsables polítics actuar davant el "menor risc" de vulneració dels drets democràtics a Catalunya, amb l'objectiu de no donar per fet tot el que s'ha aconseguit fins ara i defensar un règim de llibertat democràtica com l'actual.

Així ho ha manifestat en l'acte de reconeixement als presos del franquisme que s'ha celebrat aquest dilluns al Palau de la Generalitat, acompanyat del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i el president de l'Associació Catalana d'Expresos Polítics del Franquisme, Carles Vallejo.

Illa i Espadaler han atorgat quatre diplomes als familiars i a una de les víctimes de la dictadura franquista, que van ser a la presó per defensar i reivindicar la democràcia.

NO BANALITZAR

El president ha reconegut el "valor i coratge" que van tenir aquestes persones, fins i tot arriscant la seva vida, segons ell, per defensar els drets i llibertats, i per això ha afirmat que és important celebrar actes com el d'aquest dilluns.

"Recordem uns fets de privació de llibertat i de vulneració de drets que van generar dolor a moltes persones", ha expressat Illa, que ha demanat estar pendent i no banalitzar que s'hagin aconseguit aquests drets, que segons ell s'han de continuar reivindicant.

Per això, ha recordat que el Parlament de Catalunya està impulsant una reforma de la llei de memòria democràtica, i ha augurat que aquest 2025 es pugui aprovar amb el màxim de consens possible.

ESPADALER

En la seva intervenció, Espadaler ha lamentat que entre les generacions més joves --especialment homes d'entre 18 i 25 anys-- un 16% veuria acceptable un règim no democràtic per resoldre problemes: "No ens ho podem permetre com a societat".

Així, ha considerat important que la ciutadania conegui la realitat de gent que ha estat a la presó i ha recordat que el "preu a pagar" per haver aconseguit la democràcia no es pot malbaratar en un context en què l'extrema dreta és present a les institucions catalanes, espanyoles i europees.

VALLEJO

Per la seva banda, Vallejo ha recordat que la fi de la dictadura no hauria estat possible sense el "compromís valent" de la classe treballadora, de la ciutadania catalana i dels estudiants i militants polítics.

Finalment, ha proposat al president de la Generalitat un pacte nacional per la memòria democràtica, ja que les últimes generacions d'activistes antifranquistes volen donar un "testimoni viu" del que va suposar la dictadura, en les seves paraules.