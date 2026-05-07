Illa demana actuar amb "lleialtat institucional" i seguir els criteris de la ciència

Defensa l'hospitalització domiciliària i recorda el seu cas: "En cap moment em vaig sentir desatès"
BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat aquest dijous actuar amb "lleialtat institucional" i seguir els criteris de la ciència respecte a l'escala que farà el creuer amb persones infectades per hantavirus a les Illes Canàries.
Així ho ha manifestat en la inauguració del 18è congrés nacional de la Societat Espanyola d'Hospitalització a Domicili (SEHAD), en què ha defensat que la política pública que més cohesiona una societat és una sanitat pública, universal i gratuïta.
"Ara un ciutadà, més enllà de les seves diferències, quan té un contratemps de salut té la mateixa atenció amb independència del seu estatus econòmic i social. No sé si som gaire conscients d'això", ha apuntat.
A més de recordar el 40è aniversari de la llei general de sanitat i les dificultats que hi va haver per tirar-la endavant, ha reclamat la necessitat d'apostar per la ciència i "preservar i millorar" el sistema actual.
Per això, ha exposat la feina que està duent a terme el Govern per reformar aquest sistema amb les propostes que està posant sobre la taula el grup d'experts del Comitè d'Avaluació, Innovació i Reforma Operativa del Sistema de Salut (CAIROS).
Segons Illa, cal reformar l'actual sistema sanitari perquè ha canviat la composició de la societat, la demografia, per les oportunitats i les solucions que permet aplicar la tecnologia i la IA, i perquè han canviat les demandes dels pacients i els professionals.
Així, ha explicat que el Govern està duent a terme "un conjunt important de reformes" en l'àmbit hospitalari, també situa com a prioritat els centres d'atenció primària (CAP), i l'aposta que volen fer per l'atenció domiciliària.
Després d'assenyalar que el domicili és el lloc on la persona se sent més còmoda, ha concretat que fa 30 anys es van iniciar les primeres pràctiques de l'atenció domiciliària però la seva consolidació va tenir lloc a partir de la covid.
OSTEOMIELITIS PÚBICA
"Jo ho he viscut en persona. Vaig tenir un contratemps de salut el gener d'aquest any, del qual estic per sort recuperat, i vaig tenir hospitalització domiciliària", ha subratllat Illa, que ha assegurat que la seva experiència va ser totalment satisfactòria.
Illa va abandonar a finals de gener l'Hospital Vall d'Hebron on va estar ingressat dues setmanes per una osteomielitis púbica, i els metges van permetre que pogués seguir el tractament antibiòtic al seu domicili gràcies a l'evolució que va tenir.
"Em vaig sentir confortable, estava en el meu entorn. Vaig accelerar la meva recuperació i en cap moment em vaig sentir desatès. La tecnologia et permet trucar, fer el seguiment per la rehabilitació que vaig haver de fer. En cap moment em vaig sentir desconnectat", ha resolt.
SEHAD
La presidenta de la SEHAD, María Ruiz, ha defensat aquest model assistencial perquè és una manera d'entendre la medicina "més propera, humana i adaptada a les necessitats" dels pacients, i ha assegurat que avancen en això tot i les dificultats a les quals s'enfrontan.
Ruiz, que és cap de la secció d'hospitalització a domicili de l'Hospital Universitari de Navarra, també ha destacat el "paper referent" de Catalunya en aquesta pràctica i ha reclamat suport a les institucions per avançar en aquest camí.
El vicepresident segon de la SEHAD i cap de servei d'hospitalització a domicili de l'Hospital Vall d'Hebron, Francesc Xavier Jiménez, qui va ser un dels metges que va atendre Illa, ha subratllat que aquest congrés suposa "una oportunitat única" per compartir experiències, impulsar la recerca i debatre els reptes de futur.
També ha intervingut la regidora de salut a l'Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva, qui ha destacat el compromís de la capital catalana amb la defensa "d'un sistema sanitari d'excel·lència centrat en les persones i en la capacitat d'adaptar-se" a les necessitats canviants.