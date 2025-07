Illa defensa a la Xina la gastronomia catalana com la "millor manera" de presentar-se

"És una expressió de la nostra identitat i de la nostra manera d'entendre el món"

BARCELONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat a Pequín (Xina) el sopar organitzat per l'Agència Catalana de Turisme dins la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, en què ha defensat la gastronomia catalana com "la millor manera" de presentar-se.

"És una expressió de la nostra identitat i de la nostra manera d'entendre el món", i ha afegit que és el moment d'estrènyer les relacions entre Catalunya i la Xina no només en l'àmbit econòmic, sinó també en el cultural, acadèmic, esportiu, tecnològic i intel·lectual, informa el Govern aquest dilluns en un comunicat.

L'esdeveniment ha comptat amb el conseller d'Empresa, Miquel Sàmper, i la directora de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, a més de 150 personalitats de l'àmbit institucional, empresarial, cultural i científic, a banda del restaurant Disfrutar, considerat el millor del món el 2024 segons 'The World's 50 Best Restaurants'.

El programa Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia 2025 és una iniciativa que està traslladant la cuina catalana a les principals capitals gastronòmiques del món, amb un objectiu que Illa ha definit així: "Donar-nos a conèixer millor a través de la nostra gastronomia i reforçar vincles".

A més a més, ha agraït l'hospitalitat de les autoritats xineses i la ciutadania, no només dels representants polítics, sinó també de les empreses i ciutadans catalans que fa temps van decidir establir-se a la Xina.

MENÚ

Cada proposada culinària del sopar ha representat un territori, una tradició o un producte emblemàtic perquè el comensal descobrís la diversitat i la "riquesa gastronòmica" catalana com si fos un viatge per les seves comarques.

En aquest sentit, s'ha servit pa amb tomàquet, fuet i llonganissa, plats de mar i muntanya com el calamar farcit amb botifarra i trinxat, coca de recapte i anxoves de l'Escala (Girona), a més de croquetes de pollastre rostit, peus de porc amb múrgoles, gambes de Palamós (Girona), suquet de rap amb cloïsses i caneló de vedella amb salsa trufada i cruixent de formatge.

Finalment, de postres s'ha servit crema catalana amb carquinyolis i pa amb xocolata i oli d'oliva, i les begudes han estat vins de Familia Torres, cervesa d'Estrella Damm i cava Freixenet.