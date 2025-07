Illa defensa a la Xina eliminar els aranzels al Cupra Tavascan, dissenyat "enterament a Europa"

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat a la Xina eliminar els aranzels al Cupra Tavascan de Seat, després d'incidir en el seu caràcter singular en ser dissenyat "enterament a Europa" durant una visita a la planta de Volkswagen a la província xinesa d'Anhui, encarregada de la producció global del vehicle.

Ha explicitat el suport del Govern a la negociació que la companyia manté amb la UE per eliminar els aranzels i ha apuntat que hi ha casos concrets, com els del Cupra Tavascan, que requereixen ser atesos "de manera singular", ha informat el Govern en un comunicat aquest dimecres.

"Creiem que és de justícia tenir en compte que és un vehicle amb tot l'esforç de disseny i de concepció fet molt particularment a Barcelona, i que s'ha decidit fabricar a la Xina per raons diferents", ha explicat.

S'ha mostrat "prudent, però optimista" amb el resultat de les converses que també manté el Govern espanyol amb la UE per eliminar els aranzels al model.

Així ho ha expressat després de visitar la planta a Hefei (Xina) de Volkswagen --la tercera del grup al país asiàtic--, encarregada de la producció global del Tavascan, el primer SUV 100% elèctric de Cupra que es dissenya i desenvolupa a la planta de Martorell (Barcelona).

SEAT A CATALUNYA

Illa ha remarcat "el pes indiscutible" que té Seat en l'economia catalana i ha assegurat que el grup Volswagen, segons ell, està fent molt bé les coses en relació amb la transició cap a la mobilitat verda.

Una transició que Illa ha defensat que ja no té marxa enrere, textualment: "En un món global, amb una economia oberta, hem de diversificar i hem de continuar treballant i innovant", ha apuntat.

Durant la visita, Illa també ha mantingut una trobada amb el president interí de Seat S.A, Marcus Haupt.