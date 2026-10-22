Illa defensa el vot dels nacionalitzats per la llei de nets: "El dret a vot és sagrat"

BARCELONA, 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dijous que els nacionalitzats per la llei de nets votin en els comicis del 29 de novembre després que el Tribunal Suprem suspengués el vot als que no demostrin ser descendents d'exiliats: "El dret a vot és sagrat".
Ha argumentat que si es té el passaport espanyol s'ha de poder votar, ja que és un dret "fonamental", i ha lamentat que es qüestioni la legitimitat de les eleccions per part d'alguns sectors, com ara les crítiques al vot per correu, ha dit en una entrevista a la COPE recollida per Europa Press.
"Em sap greu que 168.000 persones que tenen el passaport espanyol, per una decisió sense precedents del Tribunal Suprem, no puguin exercir aquest dret, quan alguns l'han exercit en anteriors convocatòries electorals", ha dit.
MONTSE MÍNGUEZ
En relació amb la renúncia de la portaveu de l'executiva federal del PSOE, Montse Mínguez, després de la polèmica per les propietats immobiliàries de la seva parella, Illa ha qualificat les crítiques de "moltes vegades no contrastades i excessives" i que la socialista va dimitir pel patiment que veia en el seu entorn familiar.
Preguntat per si és compatible el discurs de la defensa de l'habitatge amb la convivència amb una persona que es dedica al negoci immobiliari, ha afirmat que la parella de Mínguez no ha fet res "il·legal", que compleix amb la llei i que no hi veu cap contradicció.
AMNISTIA I FINANÇAMENT
Respecte a l'amnistia, Illa ha reiterat que la norma ha millorat la convivència a Catalunya i s'ha justificat en la validesa que li va donar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).
Quant al nou finançament autonòmic, ha defensat la seva proposta perquè cap CA perd diners en traspassar-se 21.000 milions d'euros de l'Estat a les comunitats i ha rebutjat que es tracti d'un sistema de "contingent" o de privilegi per a Catalunya.
CATALÀ A L'ESCOLA I IMMIGRACIÓ
Preguntat per la immersió lingüística a Catalunya i la norma que obliga impartir almenys el 25% de les classes en castellà, ha afirmat que les polítiques de defensa del català del Govern compten amb un "amplíssim consens social" i que el model garanteix al final de l'etapa escolar el domini de totes dues llengües.
Pel que fa a l'immigració, Illa ha rebutjat vincular-la a la falta de seguretat, fet que veu "demagògic", i ha explicat que la seguretat a Catalunya ha millorat amb l'augment d'agents dels Mossos d'Esquadra i d'un 10% de la plantilla de jutges.