Illa defensa el seu model de prosperitat compartida per combatre la "desigualtat territorial"

El Govern inicia el projecte per construir un hospital universitari a les Terres de l'Ebre (Tarragona)

TARRAGONA, 10 (EUROPA PRESS)

El president del Govern de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el seu model de prosperitat compartida davant d'un món global que fa front a la guerra aranzelària i amenaces bèl·liques, amb 200 actuacions concretes i una inversió de 18.500 milions d'euros per combatre la "desigualtat territorial i social", entre les quals ha destacat l'hospital universitari de les Terres de l'Ebre.

"Està en joc en aquest moment el model europeu i l'arquitectura geopolítica mundial", ha dit durant la conferència 'Catalunya lidera. Un model de prosperitat compartida' a Tortosa (Tarragona) aquest dissabte, en la qual ha destacat que el Govern vol avançar en la reducció de desigualtats.

Segons el president, Europa ha de fer front a dues amenaces externes com són la guerra comercial i aranzelària iniciada pels Estats Units i l'amenaça bèl·lica de Rússia i, per combatre-les, "és fonamental que Europa es recordi orgullosament a si mateixa".

Ha destacat que Europa ha desenvolupat un model institucional, econòmic i social "veritablement admirable, que no té precedents en la història de la humanitat", encara que també ha apuntat a carències i contradiccions.

DESIGUALTAT TERRITORIAL

També ha assenyalat una amenaça interna important en la desigualtat, tan social com territorial, i ha dit que aquesta no és un mal menor ni una conseqüència inexorable d'una democràcia liberal, per la qual cosa ha assegurat que és evitable: "Nosaltres defensem un model de prosperitat compartida, uns altres defensen un model d'acumulació insolidària".

Ha afirmat que s'ha de defensar el model europeu i un model econòmic de drets, amb la voluntat de disminuir desigualtats i tenir en compte els serveis públics com una inversió i no com un cost, a més d'un creixement econòmic sostenible i l'habitatge com un dret: "Humanisme o mercantilisme. Aquestes són les dues maneres de fer, els dos models que hi ha".

Ha explicat que a Europa, en aquest moment, el 10% de la població més benestant acapara o té més del 59% de la riquesa i ha expressat que aquesta és "una concentració excessiva, menor que la que es dona als Estats Units, però encara excessiva".

TERRES DE L'EBRE

Ha dit que l'economia catalana creix bé, per sobre del 3%, i ha apuntat que aquest creixement ha de ser "equilibrat territorialment", i que les comarques de les Terres de l'Ebre, el primer punt on ha presentat el pla 'Catalunya lidera', també tinguin aquest creixement, per la qual cosa ha assegurat que no és possible avançar si no és en coordinació amb els ajuntaments.

"Sé molt bé que les Terres de l'Ebre no necessiten promeses. Necessiten projectes, inversions, realitats i treball. I això és el que volia explicar-los avui", ha dit Illa abans de compartir alguna de les actuacions concretes previstes per a aquesta zona.

Illa ha explicat que s'ha iniciat el projecte per construir l'hospital universitari en aquest territori, pel qual compten amb una superfície de 84.000 metres quadrats, a més de l'ampliació de l'Hospital de Tortosa i la incorporació d'estudis de medicina en les Terres de l'Ebre "tan aviat com sigui possible".

Així mateix, ha anunciat que treballen en la integració tarifària d'aquesta zona abans de finals d'any i en una millora de la xarxa ferroviària, i ha dit que ho tenen, a parer seu, ben enfocat, encara que amb molta feina per fer: "Estudiants, treballadors i empreses necessiten connexions i transport fiable".

Respecte a la protecció del Delta, Illa ha dit que la situació és d'una excepcionalitat extrema i ha assegurat que han començat a "actuar de manera prudent, però també decidida".

El Govern s'ha compromès a tirar endavant més de 200 actuacions concretes a Catalunya abans del 2030, mobilitzant 18.500 milions d'euros: "Hem de fer en cinc anys el que en un moment de normalitat faríem en deu anys".