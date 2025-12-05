Illa defensa el seguiment que ha fet de la PPA des de Mèxic: "La meva agenda l'organitzo jo"

Assegura que "s'estan fent les coses tan bé com se sap en aquestes circumstàncies"
BARCELONA, 5 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat en la sessió de control en el ple del Parlament el seguiment que ha fet del brot de pesta porcina africana (PPA) des de Mèxic, on ha estat de viatge oficial fins aquest mateix divendres: "La meva agenda l'organitzo jo".
Ho ha dit en resposta a la intervenció de la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, que ha acusat Illa d'estar "absent durant una setmana" i d'haver-se equivocat, per la qual cosa l'ha instat a demanar disculpes.
"DECISIÓ I DETERMINACIÓ"
"El Govern ha actuat en tot moment amb decisió i amb determinació per afrontar el brot de la pesta porcina africana que es va detectar el 28 de novembre d'acord amb 4 criteris: ciència, transparència, col·laboració i ajuda al sector", ha defensat.
Ha afirmat que hi ha més de 1.000 efectius desplegats per "contenir el brot" a la zona infectada d'alt risc, una zona de 6 quilòmetres, que s'ha estès a la zona infectada de baix risc de 20 quilòmetres, amb 91 municipis afectats.
Illa ha agraït la professionalitat del sector per entendre la dimensió del brot, que no afectava Catalunya des de l'any 1995, i també la comprensió de la ciutadania i dels mitjans de comunicació.
INTERLOCUCIÓ AMB EL SECTOR
També ha agraït la col·laboració de Junts, però ha criticat que els de Sales semblen estar més preocupats per criticar-lo que "per resoldre el problema", i ha avisat que aquest no és el camí per resoldre el problema.
Ha assegurat que ha interlocutat amb el sector i que el Govern ha pres les mesures que havia de prendre, i que ell ha seguit la crisi des de Mèxic: "S'estan fent les coses tan bé com se sap en aquestes circumstàncies".