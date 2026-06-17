Illa defensa Sánchez: "És el millor president" que ha tingut Espanya

BARCELONA 17 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat el president del Govern central, Pedro Sánchez, enmig d'una setmana judicial marcada per diversos casos vinculats a l'executiu i al PSOE, i el mateix dia en què l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero compareix davant els tribunals pel cas Plus Ultra.
"Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya", ha assegurat en la sessió de control al Govern aquest dimecres del Parlament, després que el líder del PP català, Alejandro Fernández, li hagi preguntat si continua posant la mà al foc per Sánchez.
A més del PP, Junts, ERC i la CUP també han preguntat a Illa pels suposats casos de corrupció vinculats al PSOE i al Govern central, i Illa ha respost amb una defensa a Sánchez (no s'ha referit a Zapatero), i s'ha compromès a fer "tot el que es pugui" per combatre la corrupció.
"Sobre la corrupció, jo he dit sempre que cal fer tot el possible per prevenir-la, però que en aquells casos que no hem estat capaços de prevenir, hem d'actuar amb la màxima contundència", ha expressat Illa.
Ha traslladat el seu compromís a fer-ho així en els àmbits institucionals que són de la seva responsabilitat "com en els àmbits polítics" que també són de la seva responsabilitat.