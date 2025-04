Illa defensa que Sánchez "és i se l'escolta" a la UE i parla coordinat amb Europa

Diu que "Catalunya també és i vol ser" a Europa i demana prioritzar la Unió Europea

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat i líder del PSC, Salvador Illa, ha defensat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "és i se l'escolta" a Europa, on influeix amb accions com el seu últim viatge a Àsia, que ha fet en coordinació amb la UE, ha destacat.

En el seu discurs davant del Consell Nacional del partit aquest dissabte, ha dit que "Catalunya també és i vol ser" a Europa, i ha subratllat l'assumpció de la presidència rotatòria dels Quatre Motors per a Europa, que ha fet una declaració a favor del comerç internacional.

Illa ha demanat tenir "mirada europea i posar Europa per sobre de tot" davant de la presidència de Donald Trump als Estats Units: segons ell, abans de la seva irrupció ja es podia preveure un canvi mundial des de diversos angles, però "tan ràpid, tan malament i de manera tan caòtica".

Ha advertit que el món està canviant encara més ràpid del que es creia, tant econòmicament com tecnològica i mediambiental: "Res serà com era. No tornarem a la situació anterior".

Considera que s'ha d'afrontar ràpidament, però fent "tot el possible" per mantenir els vincles que impliquen les bicentenàries que hi ha amb els Estats Units, i per això ha distingit entre l'actual govern d'aquest país i la seva societat.

Per Illa, "no són confiables com a administració" perquè els Estats Units han fet un gir copernicà amb Trump.

UE: "FEDERALITZAR-SE PER ENFORTIR-SE"

"Quina és la resposta a aquesta situació? La resposta és Europa", on s'han de discutir les diferències dels estats membres, defugir la violència per resoldre els problemes, defensar el multilateralisme i defensar una tecnologia al servei del bé comú i no dels grans interessos privats, segons Illa.

Considera que Europa ha de fer tres coses: federalitzar-se per enfortir-se, cosa que implica decisions valentes i amb flexibilitat; "afirmar Europa" amb la seva economia de mercat, la seva democràcia i el seu estat del benestar, amb els valors europeus que implica tot això, com una sola cosa, i que "Europa actuï", amb prudència i voluntat d'acord però obrint-se al nou escenari.