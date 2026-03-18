Illa defensa retirar els pressupostos per "estabilitat i responsabilitat"

Aprovarà dijous un suplement de crèdit i promet mantenir els acords amb els Comuns
BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat l'acord del PSC amb ERC perquè el Govern retiri el projecte de pressupostos i ha apel·lat a l'"estabilitat i responsabilitat" per intensificar les negociacions amb els republicans.
En una declaració institucional aquest dimecres al Palau de la Generalitat, en la qual ha apel·lat al context internacional, ha dit que intensificaran les negociacions, en el que ha qualificat de "responsabilitat compartida".
També ha promès mantenir els acords amb els Comuns, els sindicats i patronals: "Quan la majoria progressista avança, Catalunya avança".
El PSC i ERC han pactat que Illa retiri el projecte, que s'havia de sotmetre a la primera votació al Parlament divendres, i s'han compromès a "continuar impulsant les negociacions i les modificacions legislatives" per complir els acords d'investidura --en referència a l'IRPF--.
També han convingut que cal negociar abans de l'agost uns nous comptes, mentre que dijous es reunirà el Consell Executiu per aprovar un suplement de crèdit a les finances de la Generalitat, segons han acordat amb ERC.
"HEM RESPECTAT ELS SEUS TEMPS"
Segons ha dit el president, l'acord subscrit aquest dimecres entre el PSC i ERC permetrà "dotar Catalunya d'un nou pressupost", tot i que a partir d'aquest mateix dimecres, ha afegit, hauran d'intensificar les negociacions perquè així sigui.
L'executiu ha actuat pensant en l'interès general i el bé comú al llarg d'aquests mesos de negociacions, ha defensat el president, i ha dedicat "totes les energies per arribar a un acord de pressupostos que generés el consens més ampli possible", però com té clar que vol aprovar els nous comptes amb ERC i els Comuns, han fet aquest pas.
"Hem respectat els seus temps i consensuat les seves propostes. Així ho hem fet i així ho farem. Perquè, més que mai, Catalunya necessita estabilitat i responsabilitat", ha argumentat.
CONTEXT INTERNACIONAL
El context internacional i les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Orient Mitjà han estat un dels principals arguments del president per justificar la necessitat d'uns nous comptes: "Catalunya ha d'estar preparada econòmicament i socialment per fer front a qualsevol escenari".
Ha defensat que això és una responsabilitat compartida, i que aquesta responsabilitat "ha d'anar més enllà de la retòrica" i traduir-se en fets i solucions, és a dir, en pressupostos.
"No ens podem permetre el luxe de posar en risc l'escut social que les famílies, els treballadors i les empreses necessiten", ha avisat el president.
ACORD AMB ELS COMUNS
Segons Illa, el projecte presentat al Parlament i que ara per ara no es continuarà tramitant ja situava "les prioritats correctes del país en primer pla" i permetia centrar-se en allò veritablement important.
"Per això mantindrem els acords assolits amb el Grup Parlamentari dels Comuns, a més dels acords que hem signat amb els grans agents socials del país, els sindicats CCOO i la UGT i les entitats empresarials Foment del Treball i Pimec", ha afegit, als quals els ha agraït la responsabilitat demostrada en els acords que van tancar amb el Govern.
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
El president ha finalitzat concretant que dijous convocarà un Consell Executiu extraordinari per a l'aprovació d'un suplement de crèdit que permeti "el funcionament dels serveis públics i garanteixi la millor resposta a tots els reptes i prioritats de Catalunya".
Al llarg de l'any passat, com que el govern d'Illa tampoc no va aconseguir aprovar els que serien els seus primers pressupostos, l'executiu va pactar amb ERC i amb els Comuns l'aprovació de fins a 3 suplements de crèdit que van injectar uns 4.000 milions d'euros a les arques de la Generalitat.