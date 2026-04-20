Illa defensa la regularització d'immigrants com a decisió "profundament humana", justa i moral

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 20 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que la regularització d'immigrants aprovada pel Govern espanyol és una decisió "profundament humana", justa, moral i cristiana i ha sostingut que és una mesura que fa millor al país i a la societat i que beneficia al conjunt de la població.
Així s'ha expressat aquest dilluns durant la seva intervenció en la conferència 'Antoni Gaudí, l'home de fe que va servir Catalunya amb la seva arquitectura', pronunciada per l'historiador, teòleg i professor Armand Puig amb motiu de la celebració de Sant Jordi, un acte al que també han acudit el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, i el prior de la Capella de Sant Jordi, Josep M. Turull.
"La regularització és memòria, però sobretot és futur, futur d'una Catalunya exemplar, oberta i justa per tots els que hi vivim i treballem", ha reivindicat.
Illa ha afegit que els qui s'acullen a aquesta regularització són persones amb noms i cognoms que ja conviuen a Catalunya i que ara podran contribuir amb tots els seus drets i obligacions: "Quin és l'alternativa? Convertir persones en invisibles davant l'odi", ha afirmat.
GAUDÍ
En referència a la figura de l'arquitecte Antoni Gaudí, el president ha posat en valor el seu "esperit" innovador però en connexió amb les seves arrels i la tradició i identitat catalanes.
Ha apuntat que valors i espiritualitat són "avui més necessaris que mai" davant d'un moment de la història que ha qualificat com a crucial pels canvis geopolítics i tecnològics, per la qual cosa ha cridat a extreure lliçons de la vida i obra de Gaudí.
Així, ha reivindicat a l'arquitecte com una de les "figures universals" de la cultura catalana i un home avançat al seu temps, del que ha demanat prendre la seva visió cosmopolita i la seva consciència de les arrels.
PUIG
En la seva conferència, Puig ha destacat la rellevància de la fe cristiana en l'obra de Gaudí i ha explicat que les seves solucions arquitectòniques responen a la "consolidació d'un món interior" amb els símbols com a clau per interpretar les seves obres.
En aquest sentit, ha subratllat que la gran aportació de Gaudí a Barcelona i a Catalunya és "la creació d'un univers simbòlic que s'expressa en l'arquitectura" i en totes les seves formes, colors i textures.
"Gaudí llegeix la realitat no literalment sinó que l'enriqueix alegóricamente", ha resumit.
ESPADALER
Per la seva banda, Espadaler ha destacat a Gaudí com una persona de "profundes" arrels cristianes i de profunda catalanitat amb una arquitectura que, ha afirmat, convida a la transcendència més enllà de les fronteres de la creença cristiana catòlica.
A més, ha subratllat la importància del "fet cristià" que, apunta, ha marcat la història i desenvolupament de Catalunya com una societat oberta, plural i diversa en la qual ara hi ha més presència d'altres religions.