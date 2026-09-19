Illa defensa que reformar el model de finançament "també és cohesionar Espanya"

Lorena Sopêna - Europa Press
Lamenta que la lleialtat institucional en el cas de Ceuta s'ha "vist poc"
BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que la reforma del model de finançament autonòmic "també és cohesionar Espanya", i ha afegit que hi ha un acord unànime que el model actual ha de ser revisat.
En una entrevista concedida a 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest dissabte, Illa ha exposat que el nou model suposa una aportació de 21.000 milions d'euros: "S'ha de fer sense que ningú perdi i ningú perd; naturalment les comunitats que estan millor finançades guanyaran molt menys i les que estan pitjor, guanyaran més", ha afegit.
A més, ha reclamat que ha de reduir-se la diferència de finançament per habitant "ajustat entre el que més rep i el que menys rep".
"Aquests criteris es compleixen. Tots són susceptibles de millora i no em nego al fet que es facin aportacions, però m'agradaria veure-les escrites negre sobre blanc i això donaria molta més credibilitat a aquells que critiquen. Jo demano serenitat en aquest debat, demano rigor, i dic que és un sistema que no perjudica a ningú", ha apuntat.
DIADA A EXTREMADURA
Preguntat pel seu viatge a Extremadura per celebrar la Diada en aquesta comunitat ha dit que aquesta és una decisió correcta perquè "no es pot entendre Catalunya sense l'aportació dels 100.000 catalans d'origen extremeny".
"Volem subratllar allò que ens uneix en un moment en què hi ha una autèntica obsessió per part d'alguns a dividir, dividir-nos: als extremenys amb els catalans, als catalans entre nosaltres mateixos, amb la resta de de Espanya, entre els europeus, un afany de dividir", ha advertit.
ENERGIA NUCLEAR
D'altra banda, en referència a la pròrroga de la central nuclear d'Almaraz i si això pot afectar a les dates de tancament previstes per a les centrals catalanes d'Ascó i Vandellós ha destacat que Extremadura és "un exemple a seguir" en energies renovables, un àmbit en el qual considera que Catalunya ha de millorar perquè està a la cua.
"No tinc una postura dogmàtica, anem a analitzar com estan les coses. El que no voldria és que aquest debat que alguns pretenen anticipar quan encara falta temps per prendre una decisió impliqui una relaxació pel que fa al treball que hem de fer a Catalunya en energies renovables", ha dit sobre el tancament de les centrals.
CEUTA
Sobre la situació a Ceuta ha assegurat que es tracta d'una situació "francament delicada" en la qual el Govern central ha mobilitzat tots els recursos que havia de mobilitzar, i ha afegit que el mínim exigible en aquests casos és lleialtat institucional.
Segons Illa s'ha "vist poc" de la lleialtat i el sentit d'Estat i ha insistit que l'Executiu ha desplegat tots els recursos que podia desplegar.
Sobre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha pronosticat que guanyarà les properes eleccions i seguirà governant perquè afirma que els 8 anys de govern han estat positius a nivell de creixement de l'economia, encara que assenyala que queden coses per fer en àmbits com l'habitatge i el cost de la vida: "Auguro una campanya molt renyida, i alguns es donaran la sorpresa", ha resolt.