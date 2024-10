Illa defensa el reforç de la seguretat ciutadana com un dret i una "política progressista"

Rebutja relacionar violència i immigració i defensa l'"aportació" de les migracions

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimarts el reforç de la seguretat ciutadana com una "política progressista", i ha reivindicat el dret de tothom a gaudir de l'espai públic visqui on visqui.

Ho ha dit durant la seva intervenció al Parlament en l'obertura del debat de política general (DPG), en la qual ha reiterat que "la seguretat és un dret fonamental per a tota la ciutadania" i ha sostingut textualment que sense seguretat no hi ha convivència.

Illa ha remarcat que la seguretat pública ha d'arribar "al cor dels barris" i s'ha compromès a afrontar reptes com la multireincidència, la criminalitat associada al tràfic de drogues i la violència contra les dones.

"Protegir vol dir garantir que ningú no pateix cap discriminació per cap motiu: ni de gènere, ni de religió, ni de cultura. Protegir vol dir també ajudar els qui menys tenen", ha expressat.

Per tal de reforçar la seguretat, ha apuntat els objectius d'arribar als 22.000 agents de Mossos d'Esquadra el 2030; a 3.300 efectius de Bombers de la Generalitat el 2028, i a 900 membres d'Agents Rurals el 2030.

18% D'IMMIGRANTS A CATALUNYA

Illa ha rebutjat que es relacioni violència amb immigració, i ha considerat com una gran "irresponsabilitat poder guanyar vots en una qüestió tan sensible" com la seguretat ciutadana.

Sobre la immigració, Illa ha subratllat que les persones nascudes a l'estranger ja suposen prop del 18% de la població catalana, i que un milió de persones d'origen estranger treballen en territori català.

"Catalunya s'ha fet a si mateixa gràcies a l'aportació, al treball i al compromís de persones vingudes d'arreu del món", ha destacat.

Ha recordat que, al segle XX, Catalunya es va construir amb l'arribada de milers de persones provinents d'altres parts d'Espanya i que, al segle XXI, ho fa amb gent que arriba de qualsevol indret del món.

Així mateix, ha afegit que el Govern es proposa, textualment, desmuntar un a un els discursos d'odi: "Tothom que ve a millorar Catalunya és català. Aquesta és la grandesa de Catalunya, la seva diversitat i la seva capacitat d'integració", ha dit.