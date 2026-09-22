Illa defensa recuperar els llibres de text a les aules i un "model propi" de benestar digital

David Zorrakino - Europa Press
"Volem ser la primera comunitat autònoma d'Espanya" amb regulació en aquest àmbit
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat els llibres de text com una eina d'aprenentatge a l'escola i ha afirmat que el Govern vol que Catalunya sigui la primera comunitat autònoma amb un "model propi de benestar digital per a la infància i l'adolescència".
Ho ha dit en un acte aquest dimarts al Palau Centelles de Barcelona, al costat de les conselleres d'Educació i FP i de Salut, Esther Niubó i Olga Pané, després de la publicació per part de la Generalitat d'una guia que alerta que l'ús de les pantalles està provocant danys "irreversibles" als menors de Catalunya.
Per això, ha defensat que l'executiu prengui mesures per regular l'ús de les pantalles, moltes de les quals en l'àmbit educatiu, just en la setmana en què ha convocat els partits del Parlament per a un acord per l'educació.
"Tothom farà les seves aportacions. Penso que el llibre de text també s'ha de recuperar. El llibre com a referència a l'escola. És una opinió personal, en fi, escoltarem a tothom", ha sostingut.
No obstant això, ha dit que hi ha mesures que no poden esperar i que estan disposats a impulsar, com reforçar la prohibició dels telèfons mòbils en l'educació obligatòria, limitar l'ús de la IA a les escoles fins als 14 anys, entre altres relatives a potenciar els hàbits lectors.
"Impulsarem programes per millorar l'ensenyament de la lectura, recuperarem les biblioteques com a espai central de l'escola, tornarem als aprenentatges fonamentals, com el vocabulari, l'escriptura a mà, o l'oralitat", ha afirmat.
MARC REGULATORI
Algunes d'aquestes iniciatives s'inclouran en el paquet de 60 mesures que la comissió interdepartamental del Govern acordarà dilluns vinent, que seran "concretes i immediates" i que estan recollides en la guia que ha presentat la Generalitat.
En paral·lel, treballaran en un "marc legal sòlid, fiable i permanent" perquè les recomanacions es converteixin en llei en els àmbits en què Catalunya tingui competències, i que l'executiu plasmarà en un avantprojecte de llei, previsiblement el març del 2027.
"Reconeixerem normativament i per primera vegada els drets digitals de la infància. Establirem la coordinació necessària amb la resta d'administracions i un sistema d'avaluació que garanteixi que el que fem funciona", ha explicat.
Ha afegit que ho volen fer en col·laboració amb el Govern central, les institucions europees, però també ha cridat empreses, entitats i associacions a afegir-se a les iniciatives que impulsin: "Cap plataforma digital, cap multinacional tecnològica està per sobre de cap nen", ha expressat.