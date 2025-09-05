Illa defensa la quitança del deute perquè és un "acte de justícia" i necessària per garantir la "prosperitat compartida"

VALÈNCIA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la quitança del deute de les comunitats proposada pel Govern d'Espanya perquè és un "acte de justícia" i un "pas necessari per garantir la prosperitat compartida", a més de reivindicar la proposta de Catalunya, que "no perjudica ningú", i ha cridat a un "debat constructiu" en aquesta matèria. "Catalunya no demana cap privilegi, al contrari", ha assegurat.
Així, ha considerat "imprescindible aportar rigor" i afrontar aquest debat "serè" amb "responsabilitat" i "mirada llarga". A més, ha apel·lat al consens existent per reformar l'actual model de finançament, que "no respon a les necessitats reals" de les comunitats, està "caducat des del 2014" i "s'ha de revisar". Amb tot, ha avisat que això no es resoldrà "ni a força de piulades ni de xifres que ningú no sap d'on surten".
En un esmorzar de Prensa Ibérica aquest divendres a València, Illa ha assegurat que la Comunitat Valenciana i Catalunya poden "trencar aquest cercle viciós de retrets i de generar crispació", raó per la qual ha apel·lat a un "debat constructiu" en matèria de finançament.
El president ha defensat la proposta impulsada per Catalunya i ha assegurat que suposa "una decisió solidària" perquè totes les comunitats puguin dur a terme polítiques socials "en benefici de la ciutadania". "És una proposta a favor de l'interès general de les comunitats i d'Espanya i a favor del bé comú", ha ressaltat.
En aquest sentit, ha distingit dos models diferenciats, el de "prosperitat compartida" o el de "col·laboració insolidària", que es poden contrastar tant "dins d'Espanya" com arreu del món. Dos models que, a parer seu, permeten "avançar tots junts" o fer-ho "deixant amplis col·lectius al marge".
"L'habitatge com un dret o com un negoci; creixement sostenible o explotació de recursos naturals; universitat pública com ascensor social o privada per qui la pugui pagar; fiscalitat justa i distributiva o egoisme fiscal en benefici d'uns pocs; generositat o insolidaritat; humanisme o mercantilisme", ha exposat.