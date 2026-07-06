Illa defensa el pressupost i el finançament i demana a Junts el seu vot a favor

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dilluns l'acord de pressupostos de la Generalitat i la proposta per al nou finançament autonòmic i ha demanat a Junts que hi voti favorablement al Congrés: "Des d'aquí, almenys, no ho entorpim".
"Siguem tots on hem de ser i espero que no hi comenci a haver dubtes per part de casa nostra", ha dit als postconvergents sobre la proposta de finançament, un objectiu que considera de primer ordre polític per al Govern i sobre el qual assenyala que des del 2014 no s'ha donat cap solució concreta per desbloquejar-lo, ha dit en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press.
Illa també ha defensat la validació dels pressupostos de la Generalitat en seu parlamentària i ha sostingut que "valen per dos" perquè, d'una banda, serveixen per recuperar el que considera uns anys perduts (els últims comptes eren del 2023) i, de l'altra, per millorar les polítiques públiques, les infraestructures o les polítiques sanitàries i educatives, entre d'altres.
HABITATGE
Preguntat per si l'habitatge és el problema més greu al qual s'enfronta el seu executiu, el mandatari ho ha afirmat, ho ha qualificat de "prioritari" i ha assegurat que Catalunya és la comunitat autònoma que més està fent per l'habitatge.
"Posar la màquina de construcció en marxa no és fàcil, però s'està fent i per tant estic en aquest sentit, no diré que optimista, però crec que s'estan fent les coses que ens hem compromès a fer al ritme adequat", ha dit.
REGULARITZACIÓ I IMMIGRACIÓ
Sobre el nombre de migrants regularitzats a Catalunya, que s'ha xifrat al voltant dels 260.000, Illa ha expressat que "no esperava" aquesta xifra i ha assenyalat que aquestes persones ja residien a la comunitat i que, amb la regularització, podran contribuir a l'Estat.
"Per primera vegada recuperarem aquesta ràtio que es donava abans per sobre del que seria òptim de 2,5 cotitzadors per persona jubilada", ha dit.
Respecte a les polítiques en immigració que defensa Aliança Catalana, el president català ha afirmat que són receptes fracassades i "populisme de pacotilla".
EDUCACIÓ I SANITAT
Quant a la vaga i les reivindicacions dels docents, Illa ha valorat l'acord educatiu "sense precedents" arribat amb part dels sindicats.
Ha expressat que els docents "no estaven" ben pagats i que, després de desplegar-se el pacte, seran els tercers més ben pagats d'Espanya.