Illa defensa que la presència dels Mossos a les escoles és voluntària davant les crítiques de l'oposició

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres la "voluntarietat" de la prova pilot del Govern que contempla la presència d'agents dels Mossos d'Esquadra a les escoles, ja que es provarà als centres que ho sol·licitin, davant les crítiques de Junts, ERC, els Comuns i la CUP.
En la sessió de control al Govern del Parlament, ha assegurat que és "una prova de concepte sota el principi de voluntarietat" i que, en funció dels resultats, s'avaluarà si s'estén o no, i ha afegit que ho impulsen perquè part de la comunitat educativa ho ha demanat.
"Si algun centre educatiu diu que no necessita aquesta prova pilot no la tindrà. Miri que fàcil. Tot centre educatiu que tingui aquesta prova pilot serà perquè la demana. El que no la necessiti, no la tindrà", ha subratllat Illa.
El president ha defensat la professionalitat dels docents i dels Mossos d'Esquadra, dels quals ha dit que té una concepció positiva, i ha destacat la "bona feina" que fa la policia catalana en mediació.
"MÉS MESTRES I LLIBRES"
Per la seva banda, la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha avançat que sol·licitaran la compareixença d'Illa, i el portaveu d'ERC, Josep Maria Jové, ha reclamat "més mestres i llibres i menys mossos i porres".
A més, la portaveu dels Comuns, Jéssica Albiach, ha avisat el Govern que "hauria de reflexionar" sobre aquesta mesura si partits com el PP i Vox hi estan a favor, i la diputada de la CUP Pilar Castillejo ha criticat la falta de diàleg amb els docents.