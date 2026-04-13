Publicat 13/04/2026 20:58

Illa defensa el Papa enfront de Trump: "Ara més que mai serà un honor" rebre'l a Catalunya

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, intervé durant la signatura del conveni per a la construcció d'habitatge públic, en el Palau de la Generalitat, a 30 de març de 2026, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat al Papa Lleó XIV enfront de les crítiques del president d'Estats Units, Donald Trump, i ha assegurat que "ara més que mai serà un honor" rebre'l a Catalunya, quan està fixada la seva visita el 10 de juny a Barcelona.

"Nosaltres sempre estarem al costat de la pau i dels valors humans universals", ha expressat Illa en un comunicat a través de 'X' recollit per Europa Press.

Així s'ha pronunciat després que aquest diumenge Trump acusés al Papa Lleó XIV de ser "feble en matèria de delinqüència i pèssim en política exterior", a través del seu perfil de Truth Social.

