Illa defensa el Papa enfront de Trump: "Ara més que mai serà un honor" rebre'l a Catalunya

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat al Papa Lleó XIV enfront de les crítiques del president d'Estats Units, Donald Trump, i ha assegurat que "ara més que mai serà un honor" rebre'l a Catalunya, quan està fixada la seva visita el 10 de juny a Barcelona.
"Nosaltres sempre estarem al costat de la pau i dels valors humans universals", ha expressat Illa en un comunicat a través de 'X' recollit per Europa Press.
Així s'ha pronunciat després que aquest diumenge Trump acusés al Papa Lleó XIV de ser "feble en matèria de delinqüència i pèssim en política exterior", a través del seu perfil de Truth Social.