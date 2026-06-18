Illa defensa el nou model de finançament autonòmic i demana responsabilitat a altres comunitats

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que el nou model de finançament autonòmic beneficia totes les comunitats autònomes, per la qual cosa els ha demanat demostrar responsabilitat.
Ho ha dit en la segona jornada del III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani organitzat per Prensa Ibérica a Barcelona, en la qual ha situat les comunitats autònomes com l'escenari en què impacten amb més força els reptes actuals.
"Les comunitats autònomes som el principal escenari en què impacten els reptes als quals ens enfrontem, des del canvi climàtic fins a l'atenció dels serveis públics. I la proposta de finançament beneficia totes les comunitats, totes, també les de l'eix mediterrani", ha reiterat.