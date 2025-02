Illa defensa no seguir el camí ni les lliçons del 'trumpisme': "No volem una UE deshumanitzada"

Reivindica l'augment del SMI per garantir "bones condicions de feina"

BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte que la Unió Europea (UE) no segueixi pel camí del 'trumpisme' ni accepti les lliçons del president republicà dels Estats Units, Donald Trump, perquè no vol arribar a "una UE deshumanitzada".

"No volem una UE deshumanitzada i que vagi pel camí que ens proposa el 'trumpisme'. Volem una UE fidel al seu compromís de generar prosperitat, de generar un espai amb règims de llibertat democràtica", ha reclamat Illa, a l'acte d'homenatge al polític Xavier Soto (1961-1995) al Casal Socialista Joan Reventós de Barcelona.

El president de l'executiu català ha qüestionat que Europa accepti les lliçons del mandatari nord-americà: "Ens poden donar lliçons de seguretat, aquells que permeten armes a les escoles de primària? Ens poden donar lliçons de democràcia, els que han posat els seves institucions democràtiques al servei del propietari d'una xarxa social?".

S'ha pronunciat així després que el vicepresident nord-americà i mà dreta de Trump, JD Vance, ha assegurat aquest divendres des de la Conferència de Seguretat de Múnic (Alemanya) que la llibertat d'expressió a Europa "està en reculada" i ha considerat que les regulacions de Brussel·les cap a les xarxes socials com un atac a aquesta llibertat.

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL

Enmig del xoc intern al Govern central entre la vicepresidenta Yolanda Díaz i les socialistes María Jesús Montero i Pilar Alegria per la tributació de l'IRPF del salari mínim interprofessional (SMI), Illa ha reivindicat les polítiques d'augment del SMI i que "garanteixen unes bones condicions de feina".

Així mateix, ha advocat per la prosperitat compartida, a través d'una reforma laboral que garanteixi que les pensions s'actualitzin d'acord amb el cost de vida i els serveis públics.

HOMENATGE A XAVIER SOTO

L'acte 'Xavier Soto. Idees per al futur' ha servit per recordar, els trenta anys de la seva mort, la seva labor com a primer secretari de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC), diputat al Congrés dels Diputats i al Parlament de Catalunya, entre d'altres.

Illa ha aplaudit la "capacitat de compromís" de Soto amb l'organització socialista, així com de, textualment, saber jugar el paper que toca a cada moment.

MIQUEL ICETA

El president del PSC, Miquel Iceta, ha destacat el compromís de Soto amb el present, la seva voluntat d'estrènyer vincles amb el passat i de "no perdre mai de vista l'horitzó" del futur, així com ha reivindicat, textualment, la seva manera de fer sense oblidar-se mai de les seves arrels i valors.

Iceta ha posat en valor que encara és reti homenatge a l'exdirigent socialista després de trenta anys de la seva mort, sense haver estat "president ni ministre".

A l'acte també han assistit exconsellers i actuals diputats d'ERC al Parlament com Joan Ignasi Elena i Carles Campuzano, així com una representació de la JSC.