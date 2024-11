Illa defensa la millora dels salaris i el diàleg amb els sindicats en els 60 anys de CCOO

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimarts la millora del salari dels treballadors i l'"aposta ferma" i convençuda del seu govern pel diàleg permanent amb els sindicats, als quals ha demanat implicació amb l'executiu català.

Ho ha dit en l'acte del 60è aniversari de CCOO a la seu de CCOO de Catalunya a Barcelona, amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz; el secretari general de CCOO, Unai Sordo; el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Illa ha instat a defensar des de Catalunya un model democràtic de prosperitat compartida i ha afirmat: "No hi ha defensa possible de la democràcia com a sistema polític de progrés i de convivència si els treballadors i les treballadores no arriben bé i amb dignitat a final de mes".