Illa defensa mantenir impostos i retreu al PP que vulgui "desmuntar" els serveis públics

Insta els alcaldes del PP a col·laborar amb el Govern per construir habitatge públic

BARCELONA, 9 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres una "fiscalitat justa" a Catalunya i ha retret al líder del PP al Parlament, Alejandro Fernández, que el seu partit vulgui "desmuntar" els serveis públics rebaixant impostos.

Així s'ha expressat Illa en la segona jornada del debat de política general (DPG) al Parlament, en el seu torn de resposta a la intervenció de Fernández.

"Ha deixat clar on és. Jo crec que també en la meva intervenció he deixat clar on sóc. Jo estic per la prosperitat compartida, no per l'excloent. Vostè està per la prosperitat excloent", ha expressat Illa, adreçant-se al diputat popular.

Illa ha assegurat que 3 de cada 10 euros que rep el Govern de la Comunitat del Madrid --liderat pel PP-- serveixen per finançar la reducció d'impostos, unes rebaixes que, a parer seu, el que provoquen és l'"empobriment" de les comunitats autònomes del seu voltant.

NO DESINCENTIVAR LA PROSPERITAT

Per Illa, cal buscar una fiscalitat "que no desincentivi la generació de prosperitat, però que permeti finançar polítiques públiques dignes i adequades" en matèries com educació, sanitat, serveis socials, justícia i de seguretat, ha citat textualment.

També ha apuntat que la càrrega impositiva a Espanya actualment està 2 punts del PIB per sota de la mitjana de la Unió Europa, però que, abans que Pedro Sánchez fos president del Govern central, aquesta bretxa era de 4 punts percentuals.

INSTA A LA COL·LABORACIÓ DELS ALCALDES DEL PP

Sobre la proposta que va anunciar dimarts per construir 50.000 habitatges públics fins al 2030, Illa ha instat Fernández a parlar amb els quatre alcaldes populars de Catalunya --especialment amb els de Badalona i Castelldefels (Barcelona)-- perquè s'obrin a col·laborar amb el Govern en aquest objectiu.

"Parli amb els seus alcaldes si tenen un problema d'habitatge o no. Jo m'adreçaré a ells també, els demanaré si estan disposats a col·laborar per fer habitatge a les seves ciutats, perquè governo per a tothom", ha assegurat.

Així mateix, ha advertit que, en les seves paraules, les receptes del PP van portar a la bombolla immobiliària de la crisi del 2008, i ha subratllat: "Jo no vull aquesta festa", en referència explícita a una portada del diari 'The Economist' del 2008 que sentenciava 'The party's over' quan va esclatar la bombolla immobiliària.

EL CATALÀ, "SENSE IDEOLOGIES"

Respecte a l'ús del català, Illa ha demanat al PP que treballi perquè la llengua no s'associï a una determinada ideologia: "Aquí vostè hi té un paper important, per això li demano que s'hi sumi".

També ha apuntat que, per al PSC, les millors polítiques per impulsar el català són aquelles que n'incentiven l'ús, i ha sol·licitat el suport del PP al Parlament Europeu perquè els eurodiputats puguin fer servir el català, el basc i el gallec.