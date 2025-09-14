Illa defensa l'"important" anunci de Sánchez d'eliminar pisos turístics il·legals

"Així és com es lluita contra els abusos i com es protegeix el dret a un habitatge digne i assequible"
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest diumenge l'"important" anunci del president del Govern central, Pedro Sánchez, d'exigir a les plataformes eliminar 53.000 pisos turístics il·legals per passar a lloguers permanents.
Illa ha afirmat que aquests habitatges "deixaran de ser pisos turístics per convertir-se en habitatges per als ciutadans i ciutadanes", en un missatge a X recollit per Europa Press.
"Així és com es lluita contra els abusos i com es protegeix el dret a un habitatge digne i assequible", ha afegit.
7.729 PISOS A CATALUNYA
Sánchez ha anunciat que dilluns revocaran i trauran del Registre Únic d'Arrendaments 53.000 habitatges que pretenen convertir-se en lloguers vacacionals o turístics, perquè siguin "lloguers constants, permanents per a la gent jove, les famílies d'aquest país".
A Catalunya s'han notificat 7.729 pisos turístics il·legals a les plataformes digitals perquè retirin els anuncis en línia d'aquests allotjaments.
SOL·LICITUDS REBUTJADES
Es tracta allotjaments que han demanat el número de registre obligatori, però que no l'han obtingut perquè no compleixen els requisits legals i consten com a revocats, informa el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana en un comunicat aquest diumenge.
Des d'aquest agost, Ministeri, registradors i plataformes comparteixen dades a través de la Finestreta Única Digital, que acara les dades amb les de les plataformes digitals per identificar els anuncis sense codi.
Si es revoca un codi significa que el Col·legi de Registradors ha detectat que la sol·licitud contenia dades incompletes o no concordes a la normativa vigent per a l'activitat pretesa.
MUNICIPIS AMB MÉS REBUTJOS
A Catalunya, els municipis amb més sol·licituds rebutjades són Barcelona amb 1.564, Lloret de Mar (Girona) amb 517, Salou (Tarragona) amb 453, Roses (Girona) amb 402 i Sitges (Barcelona) amb 332.
Ara, explica el Ministeri, les plataformes hauran de retirar els anuncis d'aquests immobles, que podrien estar sent comercialitzats a diverses plataformes alhora.