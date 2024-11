Illa defensa que les seves visites a la resta d'Espanya permetran "desfer malentesos i tòpics"

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest diumenge la seva intenció de visitar altres comunitats autònomes d'Espanya l'any vinent perquè "escoltar-se i explicar-se és el que permet desfer malentesos i tòpics".

Així s'ha expressat Illa en una visita a la Festa del Primer Oli de Jaén que s'ha celebrat a Sabadell (Barcelona), on també ha elogiat aquesta iniciativa perquè té l'objectiu d'exposar "el bon oli" que es produeix a Jaén fora de les fronteres de la província, han informat fonts del Govern.

Illa ha aprofitat la jornada per visitar l'Ajuntament de Sabadell, on ha estat rebuda per l'alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, en un acte en el qual ha remarcat que incrementaran la col·laboració amb el consistori per millorar els serveis públics, ha explicat en una anotació a X, recollida per Europa Press.