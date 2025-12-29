Illa defensa les obres de resiliència hídrica davant sequeres malgrat les pluges: "Tinguem memòria"

TARRAGONA 29 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dilluns la necessitat d'impulsar obres de resiliència hídrica davant possibles sequeres a Catalunya, malgrat que actualment ja no s'estigui en aquest escenari i hagi plogut amb abundància recentment.
"Tinguem memòria. No perquè plogui ara ens oblidem ja, i està tot resolt. No, tornarà a passar i hem d'estar preparats", ha sostingut, en una intervenció davant els mitjans després de visitar la finalització de les obres del pantà de Guiamets (Tarragona), informa el Govern en un comunicat.
Aquesta instal·lació, impulsada per la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), permetrà als regants de la zona ser autosuficients en un 70% després d'haver hagut d'interrompre el reg en les últimes campanyes, i ha tingut una inversió de 5,9 milions d'euros.
El president ha sostingut que han de fer-se més obres en aquest àmbit, i que és el que està fent el Govern: "No parem. Plou, però no parem. Desembassem, però no parem".
Ha dit que el compromís del seu Executiu és fer les inversions "quan plou" per no haver de dependre de la pluja quan no n'hi hagi, i així mantenir l'activitat agrària a ple rendiment, en les seves paraules.