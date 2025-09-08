Illa defensa les mesures de Sánchez davant el conflicte a Gaza: "No podem mirar cap a una altra banda"

Diu que el Govern central és un "un ferm defensor dels drets humans"
BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dilluns les mesures anunciades pel president del Govern central, Pedro Sánchez, davant el conflicte a Gaza: "No podem mirar cap a una altra banda", ha reivindicat.
Ho ha dit en una compareixença al Palau de la Generalitat davant empreses, entitats i associacions vinculades a la internacionalització de l'economia catalana, en la qual ha presentat una estratègia per aconseguir que 2.000 noves companyies exportin.
Sánchez ha anunciat aquest dilluns un paquet de nou mesures per "aturar el genocidi a Gaza", entre les quals destaca l'aprovació d'un decret llei per formalitzar l'embargament d'armes a Israel i la prohibició d'entrada a Espanya als qui participin directament en el genocidi.
Segons Illa, les administracions han de fer tota la pressió que estigui a les seves mans per frenar el conflicte, i ha defensat que, amb les mesures anunciades, el govern de Sánchez "ha demostrat, un cop més, ser un ferm defensor dels drets humans".
"COSTAT CORRECTE"
Així mateix, ha afirmat que està convençut que "el conjunt de la societat catalana sabrà i sentirà que en un dels episodis més infames d'aquest inici del segle XXI, el país ha estat al costat correcte de la història".
"Qualsevol mínima humanitat, qualsevol mínim sentiment d'humanitat que un pugui tenir, només podem estar a un costat en aquesta història, que és el costat d'aturar un genocidi", ha afirmat.