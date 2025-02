Illa defensa que les institucions i la societat sumin esforços pel català després de reunir-se amb Òmnium

BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest divendres que el català "necessita que les institucions i la societat civil" sumin esforços després de reunir-se amb el president d'Òmnium, Xavier Antich, al Palau de la Generalitat.

"Busquem allò que ens uneix per defensar la nostra llengua", ha sostingut en una publicació a X recollida per Europa Press.

La reunió ha tingut lloc aquest divendres després que el Govern hagi anunciat un pla de xoc de 9 milions d'euros per incrementar els cursos de català per incentivar-ne l'ús després de les dades de l'Enquesta d'Usos Lingüístics de la Població (EULP 2023).

Per la seva banda, Òmnium ha reclamat a la Generalitat que el pla de xoc "no sigui paper mullat" i dotar-lo de recursos i de la dotació pressupostària per revertir les males dades de l'enquesta sobre l'ús del català.

En la trobada també hi han participat el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, i la vicepresidenta d'Òmnium, Marina Gay.