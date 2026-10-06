Illa defensa que les institucions s'ajustin a l'estat de dret davant els que busquen "dreceres"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimarts que les institucions s'ajustin al marc de l'estat de dret davant els que busquen "dreceres".
Ho ha dit en la presa de possessió dels nous membres de la Comissió Jurídica Assessora, Manuel Odón Mayo Gómez, Josep Maria Aguirre i Font i Belén Noguera de la Muela, en un acte a la Generalitat, que són nomenats per un període de 6 anys, renovable per un altre període també de 6 anys, i es renoven per terços cada dos anys.
El president ha afirmat que les institucions s'han de moure d'acord amb un marc de l'estat de dret, que veu com "la pedra angular" de la convivència.
"Sempre hi ha gent, especialment en aquests últims mesos i anys, que busca dreceres. No hi ha dreceres. La millor drecera és ajustar-se a l'estat de dret, ajustar-se al marc de convivència i canviar, quan calgui, aquest marc de convivència que ens hem de fer", ha dit.
Illa ha assenyalat que la Comissió Jurídica Assessora, com el Consell de Garanties Estatutàries, formen part de l'arquitectura institucional de Catalunya, i afirma que són "molt rellevants" per garantir el rigor jurídic de les decisions que pren el Govern i s'ajustin al marc de convivència definit per la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.
Ha enviat un missatge d'agraïment als membres sortints de la comissió Albert Lamarca, Esther Arroyo i Agustí Cerrillo després de sis anys a la institució.