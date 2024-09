Illa defensa les coalicions de progrés davant els "plantejaments egoistes" del PP

Assegura que el Govern anunciarà un paquet de mesures sobre habitatge en les pròximes setmanes



BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instat aquest dissabte a teixir acords i aconseguir coalicions progressistes àmplies per aplicar polítiques de "prosperitat compartida".

"Hem de tenir capacitat i voluntat d'acord, d'arribar i teixir acords; hem de tenir generositat, no ens ho podem quedar tot", ha declarat durant la seva intervenció en el primer Consell Nacional del PSC després de la seva investidura com a president.

Per això, ha reivindicat les "coalicions de progrés per aplicar polítiques de prosperitat compartida" i ha incidit en la necessitat de tenir les idees clares i definir amb precisió els objectius, enmig del debat sobre el finançament singular i els primers contactes per a la negociació dels pressupostos de la Generalitat del 2025.

"Hem de ser capaços de definir bé, amb precisió, els objectius, posant-nos fites concretes", ha afegit, cosa que al seu parer ha seguit el PSC aconseguint un pacte ampli d'investidura i de progrés a Catalunya, si bé no de legislatura, ha remarcat.

"PROSPERITAT EXCLOENT" DEL PP

Així mateix, ha contraposat el model de prosperitat compartida que lidera el president del Govern central, Pedro Sánchez, amb el de "prosperitat excloent" dels populars, en el marc de les negociacions sobre el sostre de dèficit al Congrés dels Diputats.

"Anteposen l'interès del seu partit polític a l'interès dels ciutadans", ha retret, alhora que ha assegurat que el PP no sap dissimular que el seu únic objectiu sigui, en les seves paraules, la conquesta pura i dura del poder.

Segons ell, els populars només pensen en ells mateixos i volen la prosperitat per a uns pocs: "Què hi ha de dolent a proporcionar més recursos a les comunitats autònomes?"

"Tenen plantejaments egoistes de pensar només en ells mateixos i, a més, pretén que els altres, amb les nostres aportacions al model de finançament, els financem les retallades que fan d'impostos als més rics", ha criticat sobre el model del PP.

A més, ha opinat que "si al PP li importés Espanya, celebraria la normalització a Catalunya" i hi col·laboraria, en lloc d'utilitzar-la per aconseguir vots.

HABITATGE

En matèria d'habitatge, ha informat que durant les pròximes setmanes el Govern anunciarà un paquet de mesures per abordar el problema que travessa Catalunya, un dels que "més angoixen" els seus ciutadans.

Ha reivindicat l'acció "contundent, clara, decidida de dir no als habitatges d'ús turístic", especialment en el cas de Barcelona.