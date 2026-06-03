Illa es defensa de les acusacions de corrupció de l'oposició: "Actuo amb tota transparència"

Junts, ERC, el PP, Vox i els Comuns li pregunten per la campanya del PSC del 2024, Zapatero i Huawei
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha defensat aquest dimecres de les acusacions de corrupció dels partits de l'oposició al Parlament per les investigacions sobre l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i sobre el PSOE en el cas Leire Díez: "Actuo amb tota transparència, dono totes les explicacions".
Ho ha fet després que Junts, ERC, el PP, Vox i els Comuns hagin esmentat, de diferents maneres, les acusacions de corrupció sobre el PSOE i les possibles afectacions a Catalunya, en la sessió de control al Govern d'aquest dimecres que ha estat protagonitzada per aquesta qüestió.
Junts ha exigit al president que comparegui al Parlament per donar explicacions sobre el contracte de la Generalitat amb Huawei i el cas Zapatero i pels comptes de la campanya electoral del 2024 del PSC, i ERC l'ha avisat que la corrupció és per ells una "línia vermella".
El PP l'ha responsabilitzat d'haver-se "barrejat" amb Zapatero, però també amb José Luis Ábalos i Santos Cerdán, entre d'altres; Vox també li ha preguntat per si està implicat en el cas Koldo, i els Comuns han qüestionat que totes les acusacions sobre els socialistes es puguin atribuir al lawfare.
Illa ha respost que està tranquil i que ha donat explicacions: "Actuo amb la tranquil·litat de qui s'ha comportat correctament en tot moment i circumstància. Actuo amb tota transparència, dono totes les explicacions. Si algú no les vol escoltar, tenim un problema, però sobretot el que no vol escoltar, no jo, que dono totes les explicacions en seu parlamentària i on convingui".
MÒNICA SALES
La principal crítica de la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha estat que Illa no s'ha explicat prou sobre el requeriment al PSOE dels comptes de la campanya electoral del PSC del 2024, ni sobre el contracte de la Generalitat amb Huawei per reforçar la xarxa de fibra òptica pública, que segons la juntaire podria tenir relació amb el cas Zapatero.
"Pot garantir aquí i avui que van actuar sense cap pràctica irregular? Quantes preguntes sense resposta, quants silencis eixordadors, quantes ombres al seu voltant, president", ha expressat Sales, que ha acusat Illa d'amagar-se i ha lamentat que ERC i els Comuns siguin còmplices de la situació, per no votar dimarts a favor de la seva compareixença.
Illa ha replicat que el contracte amb Huawei ja ha estat explicat al Parlament pel conseller de Presidència, Albert Dalmau, i ha acusat Junts de no voler escoltar, i sobre la campanya del 2024, ha recordat que la Sindicatura de Comptes ja va analitzar els comptes de tots els partits: "Què més vol que faci? Què més vol que digui? Quines explicacions més necessita? Està auditat a la Sindicatura de Comptes".
JOSEP MARIA JOVÉ
En el torn d'ERC, el seu líder parlamentari, Josep Maria Jové, ha acusat el president de tenir una doble vara de mesurar entre els casos contra els socialistes i els que va tenir l'independentisme durant el procés, tot i que l'ha advertit que la corrupció és, per la seva formació, una "línia vermella".
Per això, li ha exigit que "apartin totes les pomes podrides" i que, si creu que les investigacions judicials són lawfare, que actuïn i prenguin mesures de democratització.
El president ha coincidit que la corrupció per ell també és una línia vermella, i ha dit que hi ha dues maneres de combatre-la, que és el que creu que ha fet la seva formació: "Prendre totes les mesures possibles per prevenir-la i actuar amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta".
ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Per la seva banda, el líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha assenyalat que correspondrà a un jutge determinar si Illa "és o no còmplice" de les corrupteles de Zapatero, però li ha receptat prudència i que no defensi amb afany l'expresident.
Tot i això, sí que l'ha considerat "políticament responsable d'haver-se barrejat amb Ábalos, amb Koldo, amb Cerdán, amb 'el Chili', amb Salazar, i ara ves a saber com acaba l'assumpte Zapatero".
Illa ha dit que no li molesta que el comparin amb Zapatero, que li molestaria que el comparessin amb l'expresident José María Aznar, i ha ironitzat per la posició del PP sobre Junts: "Vostè va dir que amb Junts ni a cobrar una herència. Alguns del seu partit volen fer més coses amb Junts. 'Houston, tenim un problema'".
IGNACIO GARRIGA
El president de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha anunciat que el seu partit registrarà una sol·licitud testifical d'Illa en els casos judicials sobre el suposat finançament il·legal del PSOE perquè el president "no vol contestar en seu parlamentària".
L'ha advertit, parafrasejant-lo, que la veritat sempre acaba sortint a la llum, i ho ha exemplificat amb Ábalos, Cerdán, Zapatero o Koldo: "Al final, l'única casualitat, sap quina serà? Trobar un sol líder socialista que no menteixi o que no robi".
El dirigent socialista ha reiterat que no té res a amagar, que no ha tingut cap tracte de favor amb cap empresa, i ha finalitzat: "El meu partit no s'ha finançat irregularment amb préstecs d'Hongria".
JÉSSICA ALBIACH
Finalment, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha sostingut que, arran dels últims esdeveniments, tant el president del Govern central, Pedro Sánchez, com Zapatero, van "massa tard" a l'hora de donar explicacions.
"Estem d'acord en que existeix lawfare, però no tot és lawfare. Li demanem que els insti a donar explicacions com més aviat millor", li ha sol·licitat.
Illa ha contestat que tant Sánchez com Zapatero donaran explicacions, i que tant de bo altres partits, en aquestes situacions, donessin explicacions amb la "rapidesa i transparència" amb la qual ho fan els socialistes.