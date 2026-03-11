Illa defensa l'"àmplia representació" del pacte en educació i ofereix la mà a noves incorporacions

Afirma que es desplegarà el servei 24 hores de trombectomia per ictus a tot Catalunya "com més aviat millor"
BARCELONA, 11 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat l'"àmplia representació" que té el pacte assolit amb els sindicats CCOO Catalunya i UGT Catalunya en l'àmbit educatiu --que no ha comptat amb el suport dels majoritaris Ustec·Stes i Aspepc·Sps-- i ha dit que el Govern allarga la mà al fet que hi hagi més incorporacions.
Ho ha dit durant la sessió de control aquest dimecres al Parlament en resposta a la presidenta de la CUP a la cambra, Pilar Castillejo, i ha insistit en el caràcter històric que té el pacte per a l'educació a Catalunya en defensar que ha estat signat "per gairebé tots els sindicats" en aquells temes que fan referència al model educatiu, si bé no tots referent a les condicions retributives.
"La part retributiva, alguns sindicats han decidit no signar-la i jo ho respecto, d'altres la van signar. Passem d'estar a la cua de les comunitats autònomes en matèria retributiva al capdavant de les comunitats autònomes en matèria retributiva. És un esforç molt important, de molts diners, durant 4 anys", ha afirmat.
Ha assegurat que els sindicats amb els quals sí que s'ha arribat a l'acord "han estat i són sindicats molt exigents i amb una representació molt àmplia en l'àmbit educatiu", que es tracta d'un pas endavant molt important, i que li agradaria que hi hagués més adhesions al pacte.
MESURES "POC CONCRETES"
La diputada Castillejo ha criticat que el pacte es tanqués "fora la taula sectorial i només amb una minoria sindical", i ha qualificat de sindicats amics del Govern CCOO i la UGT, i també ha retret que es tanqués just la setmana abans de les convocatòries de vaga i en plena negociació dels pressupostos.
Segons la CUP, es tracta d'una maniobra política: "Aquest acord busca realment millorar les condicions del professorat i de l'escola o busca, sobretot, desmobilitzar i dividir en una setmana de convocatòria de vagues i trencar la unitat sindical d'un col·lectiu que està en conflicte?", ha preguntat.
També ha dit que les mesures de reducció de ràtios, ampliació de plantilla, menys burocràcia i més recursos per a l'escola inclusiva són "poc concretes o s'envien a calendaris futurs sense un impacte real a les aules per al curs vinent".
ICTUS 24 HORES
En el seu torn d'intervenció, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat a Illa concreció sobre el desplegament del servei d'atenció 24 hores de trombectomia per atendre d'urgència els ictus a Tarragona, una "llarga reivindicació del territori" i que considera imprescindible perquè l'atenció no depengui del municipi on es visqui.
Illa ha respost que és un compromís del Govern estendre aquest programa "al conjunt de Catalunya", i que ho faran tan aviat com sigui possible.
"Si es pot fer demà, es farà demà. Si es pot fer la setmana vinent, es farà la setmana vinent. Si es pot fer el mes vinent, es farà el mes vinent. La Conselleria treballa per donar a conèixer aquest calendari i dependrà, evidentment, de la disponibilitat de professionals amb garanties per poder donar un bon servei", ha resolt.