Illa defensa l'aliança amb la CBA per "reforçar la investigació" del canvi climàtic

Ha mantingut una trobada amb el Rei Carles III a Londres per tractar la col·laboració
BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dimecres a Londres l'aliança amb la Circular Bioeconomy Alliance (CBA) per "reforçar la investigació i el coneixement" del canvi climàtic.
Així ho ha dit en declaracions als mitjans abans de participar en l'acte 'Nature-First Economy: Towards a Healthy Society on a Thriving Planet', organitzat per la CBA al Saint James's Palace de Londres amb la recepció del Rei Carles III, amb el qual Illa ha mantingut una trobada per tractar aquesta col·laboració, informa la Generalitat en un comunicat.
"Un dels objectius del Govern és la lluita contra el canvi climàtic, amb una èmfasi especial en la gestió forestal i la prevenció dels incendis", ha remarcat.
Ha destacat que l'objectiu és "situar a Catalunya en l'escena internacional al màxim nivell" i impulsar polítiques que, al seu parer, són fonamentals, com la transició verda i la lluita contra el canvi climàtic.
Segons la Generalitat aquesta aliança posarà el focus en la prevenció i la lluita contra incendis forestals, un àmbit en el qual la CBA treballa a través de la seva Xarxa de Paisatges Resilients als Incendis Forestals.
CIRCULAR BIOECONOMY ALLIANCE
La CBA ja col·labora amb el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, a més d'amb la Fundació La Caixa, que el juny passat es va convertir en el seu primer membre custodi.
En el marc d'aquest acord s'està treballant en la conceptualització d'un centre europeu en Cap Roig (Girona) per recolzar "la transició cap a paisatges resilients, societats més saludables i una bioeconomia circular en el context mediterrani".
La CBA va ser fundada pel Rei Carles III l'any 2020 com a plataforma per "accelerar la transició cap a una bioeconomía circular neutra i inclusiva".