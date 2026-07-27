Illa defensa l'actuació del Govern davant el sondeig que dona al PSC una victòria a la baixa

BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat la "correcta" línia d'actuació del Govern en preguntar-li aquest dilluns pel sondeig del Gesop per a 'El Periódico' que indica que el PSC guanyaria les eleccions amb 34-37 escons (ara en té 42) i un 25% dels vots.
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans des de Hanoi (Vietnam), en què ha afirmat que el sondeig reflecteix confiança en l'acció del Govern, i ha afirmat que és una enquesta que està "bastant alineada" amb l'última del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), en la qual el PSC guanyaria amb 36-38 diputats.
Sobre que Aliança Catalana (AC) pugui ser la segona força amb 25-28 escons, Illa ha apuntat que a Catalunya la "immensa majoria" de ciutadans estan a favor de la integració i no per uns discursos que ell veu del passat.
Preguntat per si creu que el sondeig reflecteix un cert desgast del mandat del Govern, Illa ha expressat que no governa "mirant les enquestes".
Ha assegurat que, quan arribin les eleccions, els ciutadans valoraran la feina del seu executiu.