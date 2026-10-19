Illa defensa l'acció exterior del Govern en un món dividit entre "democràcia o autoritarisme"

DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS
BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat l'acció exterior de la Generalitat i de les seves delegacions arreu del món per conèixer de primera mà i influir en un món en el qual "el gran discriminant és entre democràcia o autoritarisme".
Ho ha dit a l'inici de la reunió que ha mantingut aquest dilluns a la Generalitat, juntament amb el conseller d'UE i Acció Exterior, Jaume Duch, i els delegats del Govern a l'exterior, que durant aquesta setmana són a Catalunya per posar en comú estratègies i compartir l'activitat de cada delegació.
Per Illa, la presència de Catalunya a diversos països no és puntual o esporàdic, sinó que ha de ser sostingut en el temps: "És així com es teixeixen xarxes de coneixement i complicitat", i que ha de ser en coordinació amb el Govern central i les institucions europees.
"Fer la guerra pel nostre compte i sols no és el nostre camí, ni és un camí que sigui reeixit ni que pugui proporcionar èxits", uns èxits que sí passen per poder influir on es prenen decisions, segons ell.
"VOLEM INFLUIR"
"Volem influir. Som 8 milions de 8.000, però podem influir, volem influir, amb els peus a terra, però també sent conscients de les aportacions que podem fer", ha afirmat el president, que ha considerat important per a l'executiu tenir presència al món.
Actualment, la Generalitat compta amb 21 delegacions a l'exterior (11 a Europa, 3 a Àfrica, 2 a l'Amèrica del Nord i Central, 2 a l'Amèrica del Sud i 2 a Àsia), i preveu l'obertura de 3 delegacions més a la Xina, Jordània i el Canadà.
LA DEMOCRÀCIA ESTÀ "EN JOC"
"Si no ets al món, no és possible governar", ha afirmat Illa, i ha advertit que és clau ser al món per prendre el pols en un moment en què el futur de la democràcia, ha dit, està en joc.
Ho ha exemplificat amb les acusacions de parcialitat de Meta en les presidencials d'aquest diumenge al Brasil, o les promeses de Trump en les eleccions de mig mandat als Estats Units el 3 de novembre: "Compra directa de vots: 5.000 dòlars si guanyo, qui ens ho havia de dir?".
I també ha alertat de les interferències de tercers països en processos electorals a Europa en els pròxims mesos: "Tothom ja es prepara per evitar interferències de tercers països", ha assegurat.