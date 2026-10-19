Illa defensa intervenir al mercat si genera prosperitat i no "quan convingui a alguns"

BARCELONA 19 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat intervenir quan el mercat falla si genera prosperitat i no "quan convingui alguns", per la qual cosa ha demanat ser coherents després de l'encariment de l'energia.
"Quan falla el mercat de l'energia es demana intervenir-ho, però quan proposem intervenir el de l'habitatge ens diuen que no. La llei de l'oferta i la demanda serveix per a un mercat i per a l'altre no? Siguem coherents", ha dit Illa aquest dilluns en l'acte anual 'Passeu 2026' organitzat per Acció a Barcelona, ha informat el Govern en un comunicat.
Illa ha defensat una economia de mercat regulada quan el mercat falla, per la qual cosa ha recordat que per aquest motiu s'han posat topalls als preus de lloguer en zones tensionadas i s'ha impulsat la construcció d'habitatge.
"Hem de preguntar-nos si vivim en un món on l'ús de la força sigui la norma, amb conseqüències tan greus sobre el cost de la vida i l'economia", ha dit en referència a la pujada de preus de l'energia com a conseqüència de les guerres a Ucraïna i el Pròxim Orient.
També ha demanat mirar els beneficis de les empreses energètiques, ja que segons ell l'increment de preus està comportant una transferència de recursos des d'empreses consumidores d'energia a altres empreses.
Finalment, ha defensat que els governs estan fent un "esforç fiscal" per frenar la pujada de preus.